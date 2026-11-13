Από τη Ζάκυνθο στην Αλάσκα : Η Ζωή Μαρούδα-Τζιόλα κάνει τη μεσογειακή διατροφή γέφυρα δύο χωρών

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, μεγάλωσε στην Αλάσκα και κατάφερε να μετατρέψει τις ελληνικές οικογενειακές της αξίες και την επιστημονική της γνώση σε μια ξεχωριστή επιχειρηματική διαδρομή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η Ζωή Μαρούδα-Τζιόλα, με σπουδές στις ιατρικές επιστήμες, ίδρυσε την Bambino’s Baby Food, μια επιχείρηση βρεφικής διατροφής που συνδυάζει την επιστήμη με τις αρχές της μεσογειακής διατροφής και την ποιότητα των αγνών πρώτων υλών. Με σταθερό σημείο αναφοράς τη γενέτειρά της, επιλέγει να εντάσσει στις δημιουργίες της ελληνικά προϊόντα, όπως το ζακυνθινό ελαιόλαδο, ενώ παράλληλα οραματίζεται να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής παραγωγής στην αμερικανική αγορά. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας, μιλά για τη διαδρομή της ανάμεσα σε δύο πατρίδες, τη φιλοσοφία της γύρω από τη βρεφική διατροφή, τις προοπτικές των ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ και την επιθυμία της να δημιουργήσει μια ουσιαστική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, με τη Ζάκυνθο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα μελλοντικά της σχέδια.

ΕΡ: Μεγαλώσατε μακριά από την Ελλάδα, στην Αλάσκα, αλλά οι ρίζες σας παραμένουν στη Ζάκυνθο. Πώς διαμορφώθηκε η ταυτότητά σας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τόσο διαφορετικούς κόσμους και ποια στοιχεία της ελληνικής σας καταγωγής θεωρείτε ότι σας ακολουθούν μέχρι σήμερα;

ΑΠ: Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο και μεγάλωσα στην Αλάσκα, όμως η Ελλάδα ήταν πάντα παρούσα στο σπίτι μας: στη γλώσσα, στην ορθόδοξη πίστη μας, στο φαγητό και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μου μάς έμαθαν να νοιαζόμαστε για τους άλλους. Η ελληνική μου ταυτότητα ήταν κάτι που ζούσαμε καθημερινά.

Μεγαλώνοντας στο οικογενειακό μας εστιατόριο στο Άνκορατζ, είδα πόση επιμονή χρειάζεται για να χτίσεις μια ζωή σε μια καινούργια χώρα. Έμαθα επίσης ότι η φιλοξενία ξεπερνά την προσφορά ενός γεύματος. Σημαίνει να κάνεις τον άλλον να αισθάνεται ευπρόσδεκτος, ότι τον εκτιμάς και τον φροντίζεις. Αυτή η αντίληψη με ακολουθεί μέχρι σήμερα, τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στη δουλειά μου.

Η Αλάσκα μού δίδαξε την αντοχή, την ανεξαρτησία και τον σεβασμό στη φύση. Η Αμερική μού έδωσε ευκαιρίες να σπουδάσω, να δημιουργήσω και να μετατρέψω τις ιδέες μου σε πράξη. Η ελληνική μου ανατροφή έδωσε σε αυτές τις φιλοδοξίες τα θεμέλιά τους: την οικογένεια, την πίστη, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους άλλους.

Ως μητέρα, θέλω να μεταδώσω αυτόν τον δεσμό και στα παιδιά μου. Να μιλούν ελληνικά, να γνωρίζουν τη γη της οικογένειάς μας και να κατανοούν τις παραδόσεις που κληρονομούν. Να αποκτήσουν τη δική τους βιωματική σχέση με την Ελλάδα.

Η Ελλάδα και η Αμερική έχουν διαμορφώσει τη ζωή μου και μαζί συμπληρώνουν την καρδιά μου. Η αγάπη μου και για τις δύο χώρες συνοδεύεται από ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης: να αξιοποιώ όσα έχω μάθει για να προσφέρω στους ανθρώπους και στο κοινό καλό.

ΕΡ: Η δημιουργία της Bambino’s Baby Food ήταν ένα τολμηρό εγχείρημα σε μια απαιτητική αγορά. Πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποια ανάγκη θέλατε να καλύψετε και ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα όταν ξεκινήσατε;

ΑΠ: Η δημιουργία της Bambino’s Baby Food ήταν πράγματι ένα τολμηρό εγχείρημα. Η Αλάσκα είναι ένας τόπος όπου δύσκολα θα περίμενε κανείς να δημιουργηθεί μια μονάδα παραγωγής βρεφικών τροφών. Ωστόσο, οι εξαιρετικές πρώτες ύλες της ήταν ακριβώς εκείνες που με οδήγησαν να ξεκινήσω εκεί: άγρια ψάρια από βιώσιμη αλιεία, λαχανικά καλλιεργημένα σε εδάφη όπου δεν είχαν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, και καθαρό νερό παγετώνων. Είδα την ευκαιρία να συνδυάσω αυτά τα υλικά με τη μεσογειακή διατροφική παράδοση με την οποία μεγάλωσα και το υπόβαθρό μου στις ιατρικές επιστήμες και στη διατροφή.

Η ιδέα άρχισε να παίρνει μορφή κατά τη διάρκεια της κλινικής μου εκπαίδευσης, όταν είδα έναν ενήλικο ασθενή που ανάρρωνε από καρκίνο να λαμβάνει βρεφική τροφή. Η γεύση απογοήτευσε και τους δυο μας, ενώ εμένα με προβλημάτισε και η διατροφική της ποιότητα. Αυτή η εμπειρία γέννησε ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την τροφή που προσφέρουμε στους ανθρώπους σε ορισμένες από τις πιο ευάλωτες περιόδους της ζωής τους;

Οι συνταγές που δημιούργησα για την Bambino’sσυνδύαζαν πρωτεΐνη, λαχανικά, δημητριακά και ζακυνθινό ελαιόλαδο. Αντί για τα συνηθισμένα βαζάκια που διατηρούνται εκτός ψυγείου, επιλέξαμε την ταχεία κατάψυξη, ώστε να διατηρούμε τη θρεπτική αξία και τη γεύση χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Οι χαρακτηριστικές μερίδες μας σε σχήμα αστεριού επέτρεπαν στους γονείς και στους φροντιστές να προσαρμόζουν εύκολα την ποσότητα του γεύματος. Κάθε απόφαση, από την επιλογή των υλικών μέχρι τον σχεδιασμό των μερίδων, εξυπηρετούσε έναν πρακτικό σκοπό: να διευκολύνει την καθημερινή προσφορά θρεπτικών γευμάτων.

Η Bambino’s αμφισβήτησε τις καθιερωμένες αντιλήψεις για τον τρόπο παραγωγής, συσκευασίας και διανομής της βρεφικής τροφής. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ήταν η γεωγραφική απόσταση της Αλάσκας από την υπόλοιπη χώρα, ενώ η πρόσβαση στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής απαιτούσε χρόνο. Για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, δημιουργήσαμε την πρώτη εταιρεία βρεφικών τροφών στις Ηνωμένες Πολιτείες που προσέφερε διαδικτυακές συνδρομές με παράδοση σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι γονείς μπορούσαν να παραγγείλουν γεύματα για έναν μήνα ή να επιλέξουν επαναλαμβανόμενες μηνιαίες παραδόσεις, απευθείας στην πόρτα τους.

Για μένα, ηγεσία σημαίνει να αναγνωρίζεις μια ανάγκη που παραμένει ακάλυπτη και να αναλαμβάνεις την ευθύνη να δημιουργήσεις μια εφαρμόσιμη λύση. Η δημιουργία της Bambino’s απαίτησε επιστημονική αναζήτηση, οργανωτική πειθαρχία και επιμονή. Ο σκοπός της, όμως, παραμένει σταθερός: να στηρίζει τη διατροφή των παιδιών στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των βάσεων για τη μελλοντική τους υγεία. Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αγνές, θρεπτικές και γευστικές τροφές, με ιχνηλάσιμες πρώτες ύλες, ώστε οι οικογένειες να γνωρίζουν και να εμπιστεύονται όσα προσφέρουν στα παιδιά τους.

ΕΡ: Σε μια εποχή όπου οι γονείς προβληματίζονται όλο και περισσότερο για την ποιότητα της διατροφής των παιδιών τους, ποια είναι η δική σας φιλοσοφία για τη βρεφική διατροφή; Τι θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τροφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής;

ΑΠ: Η φιλοσοφία μου ξεκινά από την επιλογή των πιο αγνών πρώτων υλών και τη δημιουργία φρέσκων, ισορροπημένων γευμάτων. Στην Bambino’sσυνδυάζουμε προσεκτικά σχεδιασμένες συνταγές με την τεχνική της ταχείας κατάψυξης, ώστε να διατηρούμε τη θρεπτική αξία και τη γεύση των υλικών. Αξιοποιώντας το υπόβαθρό μου στην ιατρική έρευνα και σημαντικές διεθνείς μελέτες για τη διατροφή και την ανάπτυξη των βρεφών, επιδιώκω κάθε κουταλιά να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης διατροφικής φροντίδας.

Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικά είναι τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Η τροφή που λαμβάνει σε αυτή την περίοδο θέτει τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία του. Όσα προσφέρουμε στα παιδιά μας σήμερα έχουν σημασία τόσο για την ανάπτυξή τους όσο και για την υγεία τους ως ενήλικες.Στην Ελλάδα έχουμε μια υπέροχη παράδοση, την οποία πολλοί παππούδες και γιαγιάδες εφάρμοζαν αυθόρμητα στην καθημερινότητά τους: ετοίμαζαν ένα ισορροπημένο γεύμα με πρωτεΐνη, λαχανικά, λίγα δημητριακά και ελαιόλαδο. Αυτή είναι η μεσογειακή διατροφή με την οποία μεγάλωσα και η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της προσέγγισής μου στη διατροφή των παιδιών. Συνδυάζοντας αυτή την παράδοση με τη διεθνή έρευνα και το επιστημονικό μου υπόβαθρο, θέλησα να φέρω στο ίδιο πιάτο τη θρέψη, την επιστήμη και τη φροντίδα για το παιδί που αναπτύσσεται.

Συχνά στρεφόμαστε προς την Αμερική για να ακολουθήσουμε μια τάση, θεωρώντας ότι τα τυποποιημένα προϊόντα της αποτελούν το πρότυπο. Όμως, η δική μου εμπειρία στους διαδρόμους ενός συνηθισμένου αμερικανικού σούπερ μάρκετ ήταν ακριβώς εκείνη που με οδήγησε να δημιουργήσω την Bambino’s: έβλεπα να λείπουν από πολλές βρεφικές τροφές η διατροφική πληρότητα, η ποιότητα και η ισορροπία που αναζητούσα.

Στην Αμερική, η παχυσαρκία, τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τη διατροφή και οι τροφικές αλλεργίες αποτελούν μεγάλες προκλήσεις. Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να υποστηρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών και να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου παχυσαρκίας και μεταβολικών και καρδιαγγειακών προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς εμφανίζονται πλέον και σε μικρές ηλικίες. Η πρόληψη των τροφικών αλλεργιών αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της επιστημονικής προσέγγισης στη βρεφική διατροφή.

Δημιούργησα, λοιπόν, την Bambino’s επειδή δεν έβρισκα στην καθιερωμένη αμερικανική αγορά βρεφικών τροφών τα γεύματα που πίστευα ότι χρειάζονται τα μικρά παιδιά.

Σήμερα, και στην Ελλάδα, είναι όλο και πιο συνηθισμένο να εργάζονται και οι δύο γονείς, ενώ οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν βρίσκονται πάντα κοντά. Οι οικογένειες χρειάζονται ασφαλείς, θρεπτικές και προσιτές λύσεις που να τις στηρίζουν στην καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό, όταν οι γονείς επιλέγουν έτοιμα γεύματα, τους ενθαρρύνω να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για την εταιρεία, την προέλευση των πρώτων υλών και τη διαδικασία παραγωγής. Έχει σημασία να γνωρίζουμε ποιος παρασκευάζει την τροφή του παιδιού μας και με ποιον τρόπο.

ΕΡ: Έχετε επιλέξει να εντάξετε στην παραγωγή σας και προϊόντα από τη γενέτειρά σας, όπως το ζακυνθινό ελαιόλαδο. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να στηρίζετε την τοπική παραγωγή και πιστεύετε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες διείσδυσης στην αμερικανική αγορά;

ΑΠ: Η στήριξη των τοπικών παραγωγών έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. Σημαίνει ότι στηρίζουμε τη γεωργία μας, τη γη μας και τις οικογένειες που τη φροντίζουν. Το ζακυνθινό ελαιόλαδό μας αποτελεί μέρος κάθε συνταγής της Bambino’s. Είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά μας, προσφέροντας γεύση, θρεπτική αξία και ποιότητα.

Σε μια περίοδο όπως η σημερινή, που οι τιμές του ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι χαμηλές, οι παραγωγοί χρειάζονται ενθάρρυνση και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσουν να καλλιεργούν, χωρίς να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τους ελαιώνες τους ή να ξεριζώσουν τα δέντρα τους.

Οι ελιές μας αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας, του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της ιστορίας μας. Γι’ αυτό η στήριξη των αγροτών και του αγροτουρισμούβρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις βασικές μου προτεραιότητες.

Πιστεύω απόλυτα ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες στην αμερικανική αγορά. Αυτή την περίοδο εργάζομαι πάνω σε μια πρωτοβουλία που με ενθουσιάζει. Μέσα από τη δουλειά μου με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκω να δημιουργήσω μια γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική μέσω της μεσογειακής διατροφής, με κοινό σημείο αναφοράς την υγεία, την ευεξία και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Βλέπω σε αυτή την προσπάθεια μια ευκαιρία να συμβάλω στην πρωτοβουλία «Make America HealthyAgain», βοηθώντας τις αμερικανικές οικογένειες να γνωρίσουν πώς τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να ενταχθούν στα καθημερινά τους γεύματα και στον τρόπο ζωής τους. Το όραμά μου υπερβαίνει την προώθηση μιας συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας. Αποστολή μου είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα ελληνικό προϊόν σε κάθε αμερικανικό σπίτι, ως φυσικό μέρος της μεσογειακής διατροφής και του οικογενειακού τραπεζιού.

Αυτός είναι ένας από τους ευρύτερους σκοπούς της παρουσίας και της δουλειάς μου εδώ, στην Ελλάδα. Θα ήταν τιμή μου να συμβάλω ώστε αυτή η προοπτική να μετατραπεί σε σταθερές ευκαιρίες για τους παραγωγούς μας και σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές για τις οικογένειες στην Αμερική.

ΕΡ: Έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια επιχείρηση στην Αλάσκα με διεθνή προοπτική, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή τη σχέση σας με τη Ζάκυνθο. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας; Και πώς φαντάζεστε τη σχέση σας με τον τόπο καταγωγής σας τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ: Ο επόμενος στόχος μου είναι να χτίσω πάνω σε όσα έχω δημιουργήσει με την Bambino’s και να φέρω τη μεσογειακή προσέγγιση στη διατροφή και την καθημερινή ζωή πιο κοντά σε περισσότερες οικογένειες στην Αμερική. Θέλω να γνωρίσουν τα υλικά, τις παραδόσεις και τη φροντίδα που βρίσκονται πίσω από κάθε γεύμα, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινωνίες που τα προσφέρουν.

Η Ζάκυνθος βρίσκεται στην καρδιά αυτού του οράματος. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκα, η γη της οικογένειάς μου και η πηγή των παραδόσεων που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τη δουλειά μου. Τα επόμενα χρόνια θέλω να ενισχύσω ακόμη περισσότερο αυτόν τον δεσμό μέσα από την αγροτική παραγωγή και τον αγροτουρισμό, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν το νησί μας μέσα από τις γεύσεις, τους κατοίκους και τον τρόπο ζωής του.

Η ζωή μου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική μού έχει δώσει ουσιαστική γνώση και των δύο χωρών, αλλά και μια βαθιά επιθυμία να τις φέρω πιο κοντά μέσα από έργο με πραγματικό αντίκρισμα. Θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία μου για να δημιουργήσω ευκαιρίες που θα ωφελήσουν και τις δύο.

Αν μου δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα όπου γεννήθηκα, θα είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα ανταποκριθώ σε αυτή την ευθύνη με την ίδια αφοσίωση, επιμονή και φροντίδα που με καθοδήγησαν στη δημιουργία της επιχείρησής μου και στην προσφορά μου προς τις οικογένειες. Για μένα, το επόμενο κεφάλαιο είναι η ευκαιρία να αξιοποιήσω όσα έχω μάθει για να προσφέρω ακόμη περισσότερα στους ανθρώπους και στις δύο χώρες που έχουν διαμορφώσει τη ζωή μου.

ΕΡ : Οι ελληνικές σας ρίζες, η επαγγελματική σας διαδρομή στην Αμερική και η δράση σας στη δημόσια υγεία, τη δημόσια πολιτική και την επιχειρηματικότητα συνδέουν τις δύο χώρες. Έχοντας ήδη αναλάβει τον τιμητικό ρόλο της επίτιμης πρέσβειρας της Ζακύνθου, θα εξετάζατε την προοπτική να υπηρετήσετε ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εφόσον σας δινόταν η ευκαιρία;

ΑΠ: Αν μου δινόταν αυτή η δυνατότητα, θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, τη χώρα όπου γεννήθηκα και από την οποία κατάγομαι. Στην Ελλάδα βρίσκονται οι ρίζες μου• στην Αμερική βρήκα τις ευκαιρίες που διαμόρφωσαν την πορεία της ζωής μου.

Μέσα από την εμπειρία μου στο Κογκρέσο, στην ιατρική έρευνα, στην επιχειρηματικότητα και στη δημόσια πολιτική, έμαθα να ακούω τους ανθρώπους, να οικοδομώ εμπιστοσύνη και να εργάζομαι με επιμονή για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Είμαι κόρη της Ελλάδας και περήφανη Αμερικανίδα. Η αφοσίωσή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακλόνητη. Ως εκπρόσωπός τους, θα υπηρετούσα τη χώρα μου και θα προάσπιζα τα αμερικανικά συμφέροντα με ακεραιότητα, αξιοπρέπεια και πλήρη συναίσθηση του καθήκοντός μου.

Ο βαθύς δεσμός μου με την Ελλάδα και η σταθερή μου προσήλωση στην πρόοδό της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδρομής μου. Η γνώση των δύο χωρών θα με βοηθούσε να υπηρετήσω αυτή την αποστολή, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στην εθνική ασφάλεια, στο εμπόριο και στη δημόσια υγεία, με αμοιβαίο σεβασμό και στόχο την ασφάλεια και την ευημερία των δύο λαών.

Θα αναλάμβανα αυτή την ευθύνη με σεβασμό, αγάπη και φιλότιμο.

Κυριακή Βυθούλκα – Σοφία Βαρδακαστάνη