Fraport: Αύξηση 6,3% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου τον Οκτώβριο

Θετικό πρόσημο διατήρησε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον τελευταίο μήνα της τουριστικής σεζόν διακινήθηκαν συνολικά 156.187 επιβάτες, έναντι 146.917 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 6,3%.

Η ανάλυση των στοιχείων

Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 111.918 επιβάτες εσωτερικού, έναντι 90.979 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 23%. Αντίθετα, η διεθνής κίνηση, η οποία αποτελεί τον βασικό όγκο της δραστηριότητας του αεροδρομίου, παρουσίασε πιο συγκρατημένη άνοδο κατά 1,8%, με 2.219.822 επιβάτες έναντι 2.179.987 πέρυσι. Συνολικά, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έφτασε τους 2.331.740 ταξιδιώτες στο δεκάμηνο, από 2.270.966 το 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο η άνοδος ήταν εντονότερη και στις δύο κατηγορίες, καθώς οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 12,7% και οι διεθνείς κατά 6%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τη μικρή υποχώρηση της διεθνούς κίνησης τον Σεπτέμβριο (-1,7%), ο Οκτώβριος έκλεισε με θετική μεταβολή, διατηρώντας την ανοδική πορεία του αεροδρομίου.

Η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Συνολικά, αύξηση 1,9% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, τον Οκτώβριο του 2026, με τους επιβάτες να ανέρχονται σε 3,6 εκατ., αυξημένοι κατά 65.000 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 733.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 19.000 ή 2,6% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούσε στο 21% της συνολικής κίνησης, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τα 2,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο περίπου 46.000 ή 1,7%, με μερίδιο 79%.

Ρόδος και Θεσσαλονίκη στην κορυφή

Στην πρώτη θέση των αεροδρομίων της Fraport ως προς την επιβατική κίνηση του δεκαμήνου βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, με 7,19 εκατομμύρια επιβάτες και αύξηση 4,6%. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής η Ρόδος, με 7,15 εκατομμύρια επιβάτες και άνοδο 3,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κέρκυρα, με 4,85 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,4%, ενώ τα Χανιά έφτασαν τα 4,33 εκατομμύρια, ενισχυμένα κατά 8,4%. Ακολουθούν η Κως με 3,11 εκατομμύρια επιβάτες, η Σαντορίνη με 2,40 εκατομμύρια και η Ζάκυνθος με 2,33 εκατομμύρια. Σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής, τη μεγαλύτερη αύξηση στο δεκάμηνο εμφανίζει η Σάμος, με 12,6%, φτάνοντας τους 529.120 επιβάτες. Ακολουθεί η Σκιάθος με 11,7% και 710.977 επιβάτες, ενώ ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις καταγράφουν η Κεφαλονιά με 8,8%, τα Χανιά με 8,4% και το Άκτιο με 7,2%. Αντίθετα, η Κως αποτελεί τη μοναδική περίπτωση αεροδρομίου που εμφανίζει οριακή μείωση στο σύνολο του δεκαμήνου, κατά 0,1%.

Ο Οκτώβρης

Συνολικά, τα αεροδρόμια υποδέχθηκαν 3.565.252 επιβάτες, έναντι 3.500.259 τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή περίπου 65.000 περισσότερους. Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 1,7%, φτάνοντας τα 2,83 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,6%, στους 733.100 επιβάτες. Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα Χανιά, με περίπου 30.500 επιπλέον επιβάτες και άνοδο 6,9%. Ακολούθησε η Ρόδος, με αύξηση σχεδόν 24.700 επιβατών και ποσοστό 3,1%, ενώ η Κέρκυρα ενισχύθηκε κατά περίπου 18.500 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 4,1%. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η ποσοστιαία αύξηση στη Σάμο, κατά 17,6%, ενώ το Άκτιο κατέγραψε άνοδο 13,6% και η Ζάκυνθος 6,3%.