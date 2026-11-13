Κατηγορηματική διάψευση της Ι.Μ. Ζακύνθου για τα σενάρια παραίτησης του Μητροπολίτη

Κατηγορηματικά διαψεύδει η Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου τα σενάρια περί παραίτησης του Μητροπολίτη κ. Διονυσίου, διευκρινίζοντας ότι έχει λάβει αναρρωτική άδεια από την Ιερά Σύνοδο για λόγους υγείας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα όσα διακινούνται για παραίτηση και του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου.

Η σχετική ανακοίνωση

“Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου ανακοινώνεται ότι τα διακινούμενα σενάρια περί δήθεν παραιτήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ.κ. Διονυσίου Δ΄ είναι απολύτως αναληθή και στερούνται οποιασδήποτε βάσεως.

Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, για λόγους υγείας, έχει λάβει κανονική αναρρωτική άδεια από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και, σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών του, αναμένεται να επανέλθει κανονικά στα ποιμαντικά και διοικητικά του καθήκοντα στις αρχές Δεκεμβρίου, ενόψει των μεγάλων εορτών του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, ιδιαιτέρως δε της πανηγύρεως του Πολιούχου και Προστάτου της Ζακύνθου, Αγίου Διονυσίου, και του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Εξίσου ανυπόστατα είναι και τα θρυλούμενα περί παραιτήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ.κ. Χρυσοστόμου από τη θέση του Πρωτοσυγκελλεύοντος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου. Ουδεμία τέτοια παραίτηση έχει υποβληθεί στην Ιερά Μητρόπολη, ούτε υφίσταται οποιαδήποτε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή.

Κατόπιν τούτων, κάθε άλλη φημολογία ή εικασία περί των ανωτέρω ζητημάτων είναι εκ του πονηρού, προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση και παρακαλούνται οι πάντες να απέχουν από την αναπαραγωγή ανυπόστατων πληροφοριών”.