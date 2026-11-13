Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο κυρίως στα Δυτικά – Έως 22 βαθμούς στο Ιόνιο

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια ανατολικά τμήματα της χώρας. Άνεμοι τοπικά ισχυροί αναμένονται στα πελάγη, ενώ σε μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας, στη Μακεδονία και Θράκη και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις πρωινές ώρες τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα επεκταθούν και σε τμήματα της Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα σημαντική πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Βόρειο και Κεντρικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Συνεχίζονται οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες με το φαινόμενο μεταφοράς να περιορίζεται κατά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 23 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 07 έως 24, στην Πελοπόννησο από 10 έως 26 βαθμούς, στην Κρήτη από 10 έως 27, στα Επτάνησα από 17 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ κατά τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες, ενώ εμφανίζεται πιθανότητα βροχόπτωσης κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια κατά τις πρωινές ώρες και συννεφιά από τις απογευματινές. Βροχές αναμένονται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες στη Χαλκιδική, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης μετά τα μεσάνυχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.