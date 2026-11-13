Κέρκυρα | Χειροπέδες σε δυο ημεδαπούς που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα

Δύο συλλήψεις, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν χθες, 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Κέρκυρας συνέλαβαν 33χρονο ημεδαπό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας, αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος συνέλαβαν 49χρονο ημεδαπό.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι και οι δύο οδηγούσαν αυτοκίνητα ι.χ., ενώ τους είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησής τους, λόγω προηγούμενων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.