Απαγορευτικό στη γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης | Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο στις 14.00!

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων το δρομολόγιο της Levante Ferries για τις 14.00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη δεν θα εκτελεστεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για το δρομολόγιο 16.15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο.

Ανάλογη απαγόρευση έχουν και τα μεσημεριανά δρομολόγια του Πόρου Κεφαλονιάς προς την Κυλλήνη.

Η ενημέρωση της Levante Ferries:“Ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 13/11/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Πόρο προς Κυλλήνη 14:15, Κυλλήνη προς Πόρο 16:30, Ζάκυνθος προς Κυλλήνη 14:00 και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθος στις 16:15”.