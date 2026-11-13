Ποιες είναι οι ειδικότητες γιατρών που λείπουν στα νοσοκομεία – Πονοκέφαλος για το υπουργείο Υγείας

Σε πονοκέφαλο για το υπουργείο υγείας έχουν μετατραπεί οι σημαντικές ελλείψεις σε ειδικότητες γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα πρόβλημα που αν και είναι χρόνιο, φαίνεται ότι τα τελευταία έτη αυξάνεται ραγδαία κυρίως εξαιτίας της τάσης του ιατρικού προσωπικού να μετακινείται στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και στο εξωτερικό.

Παρά τα όποια κίνητρα έχουν δοθεί από το υπουργείο υγείας – τα οποία να σημειωθεί ότι κρίνονται μη επαρκή από τους γιατρούς – ο κλάδος δεν φαίνεται να προτιμά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι σε μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες, γεγονός που οδηγεί σε δυσλειτουργίες και προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ποιες ειδικότητες γιατρών λείπουν στα νοσοκομεία

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας σήμερα από το ΕΣΥ λείπουν:

-Ακτινολόγοι

-Νεφρολόγοι

-Γενικοί Γιατροί

-Παθολόγοι ενώ και

-Ακτινολόγοι είναι προς το παρόν περιορισμένοι αλλά με αυξητική τάση.

Όπως σημείωσε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, η Ελλάδα διαθέτει τον υψηλότερο αριθμό γιατρών ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αντιμετωπίζει σημαντικές ανισορροπίες ως προς τη γεωγραφική κατανομή και τις ειδικότητες.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, «τα κίνητρα για την αναισθησιολογία έχουν αρχίσει να αποδίδουν, με αποτέλεσμα να έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα στελέχωσης στην Ξάνθη και την Καβάλα. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται πλέον στην ακτινολογία, τη νεφρολογία και τη γενική ιατρική, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην κάλυψη θέσεων παθολόγων στην Κω».

Πηγή: www.healthreport.gr