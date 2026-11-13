Απάτη με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» στην Πάτρα αφήνει στον «αέρα» δεκάδες ωφελούμενους – Aνησυχία και σε άλλες περιοχές (video)

Απάτη εις βάρος δεκάδων ωφελούμενων του προγράμματος εξοικονομώ σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τεχνικό γραφείο φέρεται να εισέπραξε προκαταβολές και τους εξαπατημένους να καλούνται πλέον να επιστρέψουν χρήματα που δεν έχουν λάβει.

Στο δελτό ειδήσεων του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού Ionian Tv η Λίνα Μπάστα έδωσε το ρεπορτάζ, ενώ παρέμβαση πραγμαοποίησε ο πρόεδρος του συλλόγου πολιτικών μηχανικών Αχαΐας, Άρης Γκατζόγιας. Δείτε το βίντεο: