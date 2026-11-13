ΑΠΣ Ζάκυνθος | «Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου να παίξουμε στο σπίτι μας»

Την ικανοποίηση και τη χαρά της εξέφρασε η ομάδα της Ζακύνθου τονίζοντας ότι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό πρέπει να παίξει στην έδρα της και τόνισε ότι θα βοηθήσει να αλλάξει τελείως την αγωνιστική της εικόνα και να παρουσιάσει πολύ διαφορετικό πρόσωπο για τη συνέχεια στη Superleague 2.

H ανακοίνωση

“Με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση διαβάσαμε τη σημερινή δήλωση του κ. Νικολάου Γκλαβά, Δημοτικού Συμβούλου και ορισμένου από τον Δήμαρχο Ζακύνθου ως υπευθύνου για την επίβλεψη, τον εξωραϊσμό και την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο «Ζακυνθίων Ολυμπιονικών», προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδειοδότησή του στην κατηγορία Γ1 και να επιστρέψει επιτέλους η ομάδα μας στη φυσική της έδρα.

Με βάση τις σαφείς διαβεβαιώσεις του κ. Γκλαβά ότι όλες οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί, **αναμένουμε πλέον την άμεση παρέμβαση και επίσημη ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ζακύνθου, καθώς και την κατεπείγουσα σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής αδειοδότησης**, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου.

**Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, η Ζάκυνθος να αγωνιστεί στο σπίτι της, μπροστά στον κόσμο της!**

Από τον περασμένο Αύγουστο, ως ομάδα, βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα. Μια κατάσταση που έχει δοκιμάσει καθημερινά τις αντοχές και τις δυνάμεις όλων μας. **Ποδοσφαιριστές, προπονητές, Διοικητικό Συμβούλιο και φίλαθλοι έχουν φτάσει στα όριά τους**, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα όρθια, μακριά από τη φυσική της έδρα, στερημένη από τη δύναμη του κόσμου της.

**Και το οικονομικό τίμημα αυτής της κατάστασης είναι τεράστιο.** Δεν μιλάμε μόνο για τα σημαντικά πρόσθετα έξοδα που έχει αναγκαστεί να επωμιστεί η ομάδα λόγω της παρατεταμένης απουσίας από το γήπεδό της. Μιλάμε και για μια εξίσου μεγάλη, αν όχι μεγαλύτερη, **απώλεια εσόδων**, η οποία έχει ανατρέψει τον οικονομικό προγραμματισμό ολόκληρης της χρονιάς.

Η πώληση εισιτηρίων διαρκείας υπήρξε μηδαμινή, καθώς οι φίλαθλοί μας δεν γνώριζαν πότε και αν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ομάδα στη φυσική της έδρα. Παράλληλα, η αδυναμία διεξαγωγής εντός έδρας αγώνων στη Ζάκυνθο έχει στερήσει από τον σύλλογο σημαντικά έσοδα από εισιτήρια αγώνων, αλλά και από χορηγικές συνεργασίες, αφού η προβολή και η εμπορική αξία της ομάδας επηρεάζονται άμεσα από την απουσία της από το γήπεδο και τον κόσμο της.

**Το συνολικό οικονομικό πλήγμα, από τα πρόσθετα έξοδα και τα χαμένα έσοδα, είναι δυσβάσταχτο για μια ομάδα που δίνει καθημερινά μάχη επιβίωσης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρωτάθλημα.**

Παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουμε να παλεύουμε, να επιμένουμε και να πιστεύουμε σε αυτή την ομάδα. Όμως αυτή η αγωνιστική, ψυχολογική και οικονομική ταλαιπωρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί άλλο.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο. Από τη στιγμή που, σύμφωνα με την ενημέρωση του αρμοδίου, οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. **Ζητάμε να ολοκληρωθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε επιτέλους στην έδρα μας.**

Η ομάδα μας χρειάζεται το γήπεδό της. Χρειάζεται τον κόσμο της. Χρειάζεται την οικονομική ανάσα που θα της δώσει η επιστροφή στη φυσική της έδρα. Χρειάζεται τη στήριξη ολόκληρης της Ζακύνθου.

**Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σπίτι μας!**

**Ήρθε η ώρα να δείτε την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟ!**

Τη Ζάκυνθο που παλεύει, που δεν παραδίδεται, που αντλεί δύναμη από τον κόσμο της και που μπορεί να ξεκινήσει, μέσα στο δικό της γήπεδο, τη μεγάλη αντεπίθεση για την παραμονή στη Super League 2.

**Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ. ΤΩΡΑ“.

Διονύσης Μπινιώρης