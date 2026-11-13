Σύλληψη 58χρονου προπονητή άρσης βαρών για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές

Στη σύλληψη 58χρονου προπονητή άρσης βαρών, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής αναφέρει το ΑΠΕ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προέκυψε ότι από τον Απρίλιο του 2024, ο κατηγορούμενος προέβαινε στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε και περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα. Στον αθλητή είχε ανιχνευθεί ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ενώ για την υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν συνολικά 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο και 15.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.