Παγκόσμιο black out για υπηρεσίες τις Microsoft – Άλυτο παραμένει το πρόβλημα

Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν εδώ και αρκετές ώρες στην δημοφιλή εταιρία της Microsoft καθώς πολλές υπηρεσίες, προγράμματα και πλατφόρμες της υπέστησαν παγκόσμιο black out με αποτέλεσμα να επηρεάζουν εκατομμύρια χρήστες τους. Η εταιρία προσπαθεί να βρει λύση για την βλάβη που έχει προκληθεί σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει και η Daily Mail αλλά εδώ και 14 ώρες οι χρήστες της αδυνατούν να ανοίξουν τα email ή άλλες υπηρεσίες τους όπως το Microsoft One Drive ή το Microsoft Teams.

Η Microsoft προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημα και να ενισχύσει τις υπηρεσίες της ώστε να αντιμετωπίσει το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα. Νωρίτερα η εταιρία ενημέρωσε ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν σφάλματα συνδεσιμότητας.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Τσάρλς Λαμάννα ενημέρωσε ότι: “Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αυτό είναι αποτέλεσμα κακόβουλής ή άλλης ενέργειας”.

Εκτός από τις διαδικτυκακές υπηρεσίες από το black out επηρεάζει αεροπορικές εταιρίες, δικαστήρια και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον πλανήτη.

Η εταιρία πρόσθεσε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ότι: “Χαιρόμαστε για την υπομονή και την κατανόηση του οργανισμού μας την ώρα που δουλεύουμε όσο πιο άμεσα μπορούμε για να διορθώσουμε το περιστατικό”.

Σύμφωνα με το Downdetector που καταγράφει προβλήματα σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες η Outlook είχε 140.000 αιτήσεις, με τον αριθμό αυτό να ανεβαίνει συνεχώς προς τα πάνω.

Νωρίτερα η Microsoft είπε ότι αριθμός των σέρβερ της δεν είναι διαθέσιμος εξαιτίας προβλήματος που τις ανάγκασε να αποτύχουν να επιδιορθωθούν αυτόματα.

Previously, Microsoft said a number of servers had become ‘unexpectedly unavailable’ because of a problem that caused them to fail during ‘automated health checks.’

Μέσα στις πλατφόρμες που επηρεάζονται είναι και η Open AI που έχει το ChatGpt όπως και η Anthropic.