Είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι ή απλώς όμηροι της τεχνολογίας; | Γράφει ο Ιωάννης Κοκκίνης

Ιωάννης Κοκκίνης Επίσημος Συνεργάτης Microsoft

Σήμερα, μια τεχνική βλάβη στις υπηρεσίες της Microsoft μπορεί να αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στο email τους, σε εταιρικά συστήματα, σε αρχεία και σε εργαλεία καθημερινής εργασίας.

Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για μια επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα νοσοκομείο, έναν δήμο ή μια δημόσια υπηρεσία. Και εδώ γεννιέται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: Πόσο ανεξάρτητοι είμαστε πραγματικά ως Ελλάδα και ως Ευρώπη;

Στην καθημερινότητά μας έχουμε παραδώσει ένα τεράστιο μέρος της ψηφιακής μας λειτουργίας σε ελάχιστους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

• Microsoft για email, Office, εταιρικά συστήματα και υποδομές cloud.

• Amazon για τεράστιο μέρος των υποδομών φιλοξενίας και λειτουργίας του Internet.

• Google για αναζήτηση, υπηρεσίες, εφαρμογές και cloud.

• Apple και Google για τα λειτουργικά συστήματα των κινητών μας.

• Meta για μεγάλο μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας.

• SpaceX / Starlink για δορυφορική συνδεσιμότητα.

Δεν μιλάμε απλώς για προϊόντα που αγοράζουμε. Μιλάμε για υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται επιχειρήσεις, κράτη, οργανισμοί, επικοινωνίες και κρίσιμες υπηρεσίες. Και οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τους όρους λειτουργίας, τις τιμές, την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών τους.

Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Για χρόνια συζητάμε για την ευρωπαϊκή αυτονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία μας. Όμως η εξάρτηση εξακολουθεί να είναι τεράστια. Δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει επιστημονικό δυναμικό, μηχανικούς, επιχειρήσεις ή τεχνογνωσία. Έχει. Αυτό που λείπει είναι η κλίμακα, οι επενδύσεις, ο συντονισμός και κυρίως η πολιτική απόφαση να δημιουργήσει δικές της εναλλακτικές υποδομές. Υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το IRIS² για τις δορυφορικές επικοινωνίες και οι προσπάθειες για ευρωπαϊκές υποδομές cloud. Όμως πόσο γρήγορα προχωρούν και πόσο μπορούν πραγματικά να καλύψουν τις ανάγκες μας; Το παράδειγμα του Starlink είναι χαρακτηριστικό. Σε μια περίοδο που η δορυφορική επικοινωνία αποτελεί στρατηγικό εργαλείο, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ευρωπαϊκά δορυφορικά δίκτυα.

Και η Ελλάδα;

Εμείς στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η συνδεσιμότητα. Τι θα συμβεί εάν αύριο μια κρίσιμη υπηρεσία σταματήσει να λειτουργεί; Πόσο εξαρτημένοι είμαστε από υποδομές που δεν ελέγχουμε; Ποια είναι η εναλλακτική μας; Δεν αρκεί να αγοράζουμε τεχνολογία. Πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να λειτουργούμε όταν αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Η ψηφιακή ανεξαρτησία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ζήτημα οικονομικής, πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη. Να επενδύσει σε ευρωπαϊκά cloud, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά δίκτυα και ανοικτές τεχνολογίες. Γιατί δεν μπορεί η λειτουργία μιας ολόκληρης ηπείρου να εξαρτάται από το αν λειτουργούν σήμερα οι servers δύο ή τριών εταιρειών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το σημερινό πρόβλημα της Microsoft είναι μια υπενθύμιση. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η εξάρτηση που έχουμε επιτρέψει να δημιουργηθεί.

Υ.Γ.: Tο παρόν κείμενο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης από το chatgpt – το οποίο παραδόξως δουλεύει (μίας εταιρεία στενά συνδεδεμένης με τη Microsoft)