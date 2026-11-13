Στο Συμβούλιο Λογοδοσίας η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Καταστάρι

•Στον Δεκέμβριο του 2028 μετατίθεται ο χρονικός ορίζοντας του έργου

•Διον. Τουρκάκης: «Το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα έχει ανέβει ο διαγωνισμός»

Την πορεία του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο Καταστάρι έθεσε στο επίκεντρο της συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Δημήτρης Γιακουμέλος, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ, Διονύσιο Τουρκάκη, για την καθυστέρηση που καταγράφεται στην έναρξη των εργασιών.

Δημ. Γιακουμέλος: «Ένα χρόνο μετά τις εξαγγελίες, δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες»

«Το Νοέμβριο του 2025, σε κοινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ στο Καταστάρι, παρουσιάστηκε -με πανηγυρικό, θα έλεγα, τρόπο – το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας που παρευρεθήκαμε. Κατά την παρουσίαση, είχε ανακοινωθεί ότι το έργο θα εκτελούνταν με αυτεπιστασία από τη ΔΕΥΑΖ. Ωστόσο, ένα χρόνο μετά τις σχετικές εξαγγελίες, που τις ζήσαμε όλοι στο σημείο που βρεθήκαμε, δεν έχει προκύψει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες», σημείωσε ο κ. Γιακουμέλος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Δύναμης Ελπίδας» ζήτησε αναλυτική ενημέρωσε για τις διοικητικές και τεχνικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και για το εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας των απαιτούμενων υλικών. Παράλληλα, εστίασε στους λόγους που έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν η ΔΕΥΑΖ διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, τα συνεργεία, τον εξοπλισμό και την απαιτούμενη τεχνική δυνατότητα ώστε να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα. Ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Γιακουμέλος έδωσε στο χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών, αλλά και στο εάν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα οποιαδήποτε δαπάνη που να αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Απαντώντας στα ερωτήματα, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσιος Τουρκάκης, παρουσίασε αναλυτικά το ιστορικό των διαδικασιών που έπρεπε να ολοκληρωθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η όποια πρόοδος στο έργο.

«Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Ένα μήνα μετά εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στάλθηκε η μελέτη, έγινε η πράξη ένταξης και δόθηκε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει το έργο. Είχαμε προγραμματίσει να πάρουμε τα μηχανήματα που χρειάζονται για να γίνει το έργο. Αυτό είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2025 και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2025. Επίσης, έπρεπε να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΖ, που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τα μηχανήματα. Αφού είχαμε πλέον τον εξοπλισμό και είχαν έρθει τα μηχανήματα, εν συνεχεία προχωρήσαμε στη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε. Ζοριστήκαμε λίγο, γιατί υπήρχε η εξής διχογνωμία: το έργο κατασκευάζεται και σε εντός οικισμού και σε εκτός οικισμού τμήματα και έπρεπε να ληφθεί υπόψη όλο αυτό το κομμάτι. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2026. Προφανώς, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε οτιδήποτε χωρίς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, γιατί θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε καταγγελία και να σταματήσει το έργο», σημείωσε αρχικά ο κ. Τουρκάκης

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ σημείωσε ότι η Επιχείρηση αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα αυξημένες διοικητικές και τεχνικές υποχρεώσεις.

«Τον Ιούνιο το 2026 που ξεκίνησε η διαδικασία υπήρχαν δύο σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζαμε σαν ΔΕΥΑΖ. Το ένα ήταν η κατασκευή του αγωγού της αποχέτευσης του Πλάνου , όπου είχε πέσει όλο το κομμάτι και το διοικητικό, αλλά και το τεχνικό. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το εξής: αν ξεκινήσαμε να βγάζουμε τη δημοπρασία, θα έπρεπε να πέσει μέσα στον Αύγουστο». Ο κ. Τουρκάκης υπογράμμισε ότι η ΔΕΥΑΖ απέφυγε τη συγκεκριμένη επιλογή, καθώς δεν θεωρούσε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί δημοπράτηση μέσα στον Αύγουστο, για λόγους που σχετίζονται με τη διαφάνεια και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, η διακήρυξη προετοιμάστηκε με στόχο να προχωρήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, όπως εξήγησε, από τις 20 Αυγούστου και μετά η ΔΕΥΑΖ βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλο αριθμό ελεγκτικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε περίπου δέκα ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της ΡΑΑΕΥ, ο εσωτερικός έλεγχος, ο διαχειριστικός έλεγχος για την περίοδο 2015-2017. Επιπρόσθετα, όπως διευκρίνισε ο κ. Τουρκάκης, υπήρξαν και τρία πορίσματα που έπρεπε να εξεταστούν. Όπως υποστήριξε, όλη αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί χρονικά η προώθηση του έργου κατά περίπου ενάμιση με δύο μήνες.

Όπως σημείωσε ακολούθως ο κ. Τουρκάκης, η ΔΕΥΑΖ έχει προβεί σε συλλογή προσφορών για να επικαιροποιηθούν οι τιμές της μελέτης. «Δεν θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό, αλλά θα αλλάξει η τιμή μονάδας. Εκεί θα γίνει ένα πρακτικό διαπίστωσης τιμών από την αρμόδια επιτροπή, θα επικαιροποιηθεί η μελέτη και νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την επικαιροποιημένη μελέτη που θα βγει η διακήρυξη. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα προκηρυχθεί η διακήρυξη των υλικών», ανέφερε. «Με το που θα έρθουν τα υλικά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να σκάβουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ σημείωσε ότι το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας των υλικών θα αξιοποιηθεί και για την επίλυση ορισμένων ακόμη ζητημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ορισμένα θέματα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα που πρέπει να διευθετηθούν.

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της ΔΕΥΑΖ να υλοποιήσει το έργο με αυτεπιστασία, ο κ. Τουρκάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υποστηρίζοντας ότι η Επιχείρηση διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό. «Υπάρχει προσωπικό που μπορεί να εκτελέσει το έργο. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει», υποστήριξε συμπληρώνοντας ότι ενδεχομένως μέχρι την έναρξη των εργασιών να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, το οποίο θα ενισχύσει τις δυνατότητες της ΔΕΥΑΖ.

Ο χρονικός ορίζοντας του έργου μετατίθεται στον Δεκέμβριο του 2028

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ και στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. «Το χρονοδιάγραμμά του, όχι ως εκτέλεση αλλά ως εύρος έργου, έχει πάει πλέον τον Δεκέμβριο του 2028. Οπότε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα για να πούμε ότι μας πιέζουν οι ημερομηνίες», ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιχειρώντας, επιπρόσθετα, να εξηγήσει συνολικά την καθυστέρηση, ο κ. Τουρκάκης αναφέρθηκε και στην αλλαγή του ψηφιακού προγράμματος της ΔΕΥΑΖ, η οποία περιλάμβανε τη μετάπτωση όλων των δεδομένων, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις αναγκαίες αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα της Επιχείρησης.

Απαντώντας, τέλος, στα ερωτήματα του κ. Γιακουμέλου, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σχετική δαπάνη και δεν έχει γίνει καμία πληρωμή. «Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και δεν έχει πληρωθεί τίποτα μέχρι τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία του διαγωνισμού θα προχωρήσει άμεσα, δίνοντας ως συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο την 15η Δεκεμβρίου. «Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα έχει ανέβει ο διαγωνισμός», ανέφερε καταληκτικά.

Σοφία Βαρδακαστάνη