Το σχολείο θα το φροντίσει | Γράφει η Τάνια Πέττα

Αναστασία (Τάνια) Πέττα Φιλόλογος Ελληνικής και Ιταλικής, M.Ed, Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού

«Εσείς δεν θα του μιλήσετε;» Η ερώτηση είναι γνωστή σε κάθε σχολείο. Τη θέτει ένας γονιός στο τέλος μιας συνάντησης, για ένα παιδί δεκατεσσάρων ετών που περνά τις νύχτες του στο κινητό. «Εμάς δεν μας ακούει», προσθέτει χωρίς θυμό, σχεδόν με ανακούφιση. Έχει βρει τη διεύθυνση στην οποία θα παραδώσει το πρόβλημα.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Αυξάνεται η βία; Σχολείο. Εκφοβισμός; Σχολείο. Ψυχική υγεία, ρατσισμός, ασφαλές διαδίκτυο, ανεργία, τεχνητή νοημοσύνη; Σχολείο, σχολείο, σχολείο. Στη βιβλιογραφία, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «εκπαιδευτικοποίηση» των κοινωνικών προβλημάτων: ό,τι δεν λύνουμε ως κοινωνία το μετατρέπουμε σε μάθημα, πρόγραμμα ή δράση ευαισθητοποίησης και το αναθέτουμε στην τάξη.

Είναι βολικό, δε λέω. Ένα πρόβλημα που «το αναλαμβάνει το σχολείο» παύει να θεωρείται δική μας ευθύνη και ξέρουμε ήδη ποιον θα κατηγορήσουμε αν αποτύχει. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για μισθούς και ενοίκια, για γονείς που επιστρέφουν σπίτι εξαντλημένοι, για ψυχολόγους που λείπουν, για γειτονιές χωρίς χώρους συνάντησης και δημιουργίας. Αρκεί ένα εργαστήριο, δύο διδακτικές ώρες, μια ομιλία.

Να είμαστε όμως δίκαιοι: το σχολείο δεν είναι αμέτοχο. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού. Άλλο όμως η επιρροή και άλλο το θαύμα που ζητά εναγωνίως η κοινωνία.

Το ζήτημα είναι η αναλογία. Κάθε νέο πρόγραμμα που προστίθεται στο ήδη γεμάτο ωρολόγιο σπάνια συνοδεύεται από χρόνο ή προσωπικό. Οι αποστολές πολλαπλασιάζονται, οι ώρες παραμένουν ίδιες, ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να είναι ένας, συχνά χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση για όσα του ζητάμε. Και όταν το αποτέλεσμα δεν έρχεται, το συμπέρασμα είναι έτοιμο: φταίει το σχολείο.

Ταυτόχρονα, η κοινωνία δεν αφήνει τον εκπαιδευτικό να κάνει τη δουλειά του. Ζητά να μπουν όρια, αλλά περιμένει στη γωνία όποιον τολμήσει να τα βάλει. Μια παρατήρηση γίνεται παράπονο, ένας βαθμός διαμάχη, μια αυστηρή κουβέντα ανάρτηση στο διαδίκτυο. Κι ο εκπαιδευτικός μαθαίνει γρήγορα ότι το πιο ασφαλές είναι να μην ανοίξει θέμα.

Υπάρχει και κάτι πιο ύπουλο. Όταν ένας γονιός πείθεται ότι η ανατροφή «γίνεται στο σχολείο», παραιτείται σιωπηλά, συχνά ασυνείδητα, από τον ρόλο του. Όχι από κακία, αλλά από κούραση, άγνοια ή ευκολία. Και το παιδί το καταλαβαίνει. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πάντα ποιος τα αναλαμβάνει.

Θα μιλήσει ο γονιός αυτός στο παιδί του; Δεν ξέρω. Εγώ θα του μιλούσα. Μισή ώρα, στο διάλειμμα. Κάτι θα κρατήσει. Ίσως.

Αν όμως μισή ώρα στο διάλειμμα μπορεί να μετακινήσει ένα παιδί, ας αναρωτηθούμε τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ώρες που δεν περνά στο σχολείο. Οι απογευματινές. Οι νυχτερινές. Και ποιος τις έχει.