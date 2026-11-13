Δ.Σ. Λογοδοσίας: Πυρά αντιπολίτευσης για τον ισολογισμό του 2024 | Γ. Στασινόπουλος: «Ο Δήμος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του»

Θετικές παρατηρήσεις, αλλά και επιφυλάξεις από τον ορκωτό λογιστή

Το συμβούλιο Λογοδοσίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ξεκίνησε με επίκεντρο την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ζακύνθου και τις παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή για τον ισολογισμό της χρήσης 2024, ο οποίος αφορά την πρώτη χρονιά διοίκησης της σημερινής δημοτικής αρχής.

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, κ. Μανωλά, περιλαμβάνει τόσο θετικές διαπιστώσεις για την πορεία συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών όσο και επιφυλάξεις για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εικόνα των οικονομικών καταστάσεων.

Θετική πορεία εσόδων, αλλά και αύξηση εξόδων

Στην ανάλυση των βασικών σημείων του ισολογισμού του Δήμου Ζακύνθου, ο κ. Μανωλάς χαρακτήρισε ικανοποιητική την πορεία των οικονομικών του Δήμου. Όπως διαπίστωσε, τα πάγια στοιχεία του Δήμου αυξήθηκαν. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων την 31η Δεκεμβρίου 2024 αυξήθηκε σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2023 κατά 5.350.000€ περίπου. Οι απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών έχουν αυξηθεί στις 31/12/2024 σε σχέση με την 31/12/2023 κατά 500.000€ περίπου. Τα συνολικά έσοδα του Δήμου από 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου την 31η Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκαν σε 24.400.000€ περίπου, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 4.400.000€. περίπου. Τα συνολικά οργανικά έξοδα του δήμου από 23.600.000€ διαμορφώθηκαν σε 26.120.000€, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 2.400.000€ περίπου. «Με όλα αυτά κρίνω ότι η πορεία του Δήμου και οι ενέργειες τις οποίες καταβάλλει το προσωπικό και η διοίκηση του δήμου οδηγούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, που φέτος είναι 2.600.000€ περίπου και διασφαλίζουν την ορθή πορεία του Δήμου», σημείωσε.

Στο σύνολό της, η αντιπολίτευση άσκησε έντονη κριτική στη δημοτική αρχή για την οικονομική διαχείριση του 2024. Οι παρατάξεις υποστήριξαν ότι τα οικονομικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν την εικόνα νοικοκυρέματος και βελτίωσης που παρουσιάζει η δημοτική αρχή, κάνοντας λόγο για διοικητική ανεπάρκεια και οικονομική επιβάρυνση της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων.



Κων. Πέττας «Αυτό για εμάς δεν είναι νοικοκύρεμα, είναι διοικητική ανεπάρκεια»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Δύναμης Ελπίδας» Κωνσταντίνος Πέττας, κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε: «Την 1/1/2024 παραλάβατε ένα Δήμο με 7,59 εκατομμύρια ευρώ με μετρητά στα ταμεία και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Παραλάβατε, επίσης, συνολικές υποχρεώσεις 6,02 εκατομμύρια εκ των οποίων οι άμεσες βραχυπρόθεσμες οφειλές ήταν ελεγχόμενες περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο μετά, αφήσατε τα ίδια περίπου ταμειακά διαθέσιμα (7,58 εκατομμύρια €), αλλά εκτινάξατε τις συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου κατά 2.600.000 ευρώ περίπου φτάντοντάς τα στα 8,67 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα χειρότερα διπλασιάσατε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 6,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, ενώ είχατε ταμεία και ενώ το κράτος σας έδωσε περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερες τακτικές επιχορηγήσεις σε σχέση με το 2023, καταφέρατε για εμάς να επιβαρύνετε το Δήμο με νέα χρέη. Το 2023 η προηγούμενη διοίκηση έκλεισε τη χρονιά αφήνοντας οφειλές προς προμηθευτές 2,55 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς παραδίδεται οφειλές προς τους προμηθευτές στα 5,33 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε δώδεκα μήνες αυξήσατε τα χρέη προς τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου και όλους τους προμηθευτές εντός και εκτός αυτής. Αυτό για εμάς δεν είναι νοικοκύρεμα, είναι διοικητική ανεπάρκεια και οικονομική ασφυξία που έχει δημιουργηθεί στους συμπολίτες μας και στις επιχειρήσεις. Το 2023 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανέρχονταν στα 6,73 εκατομμύρια. Εσείς τα φτάσατε στα 7,61 εκατομμύρια ευρώ , δηλαδή 900.000€ περίπου παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο. Αντί να περιορίσετε τις σπατάλες, όπως θα περίμενε κανείς από μια νέα διοίκηση να κάνει, και να κατευθύνετε πόρους στα χωριά, σε πλατείες, σε λακκούβες, σε πεζοδρόμια, σε νοικοκύρεμα των χωριών και της πόλης μας, φουσκώσατε ακόμα περισσότερο τις διοικητικές δαπάνες. Το 2023 είχαμε κάποια έξοδα δημόσιων σχέσεων στα 270 χιλιάδες ευρώ. Εσείς τα διατηρήσατε επίσης στις 270 χιλιάδες ευρώ. Δεν είδαμε κάποια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση».

Στ. Κακολύρης «Ο ισολογισμός του 2024 έχει εκτιναχθεί»

Αρνητική ήταν και η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Κακολύρη, ο οποίος στάθηκε στην αύξηση των εξόδων και αμφισβήτησε την εικόνα που είχε παρουσιάσει η σημερινή δημοτική αρχή για την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση. «Πραγματικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδα του Δήμου. Λέγατε ότι έχετε παραλάβει ένα χάος από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Τελικά εδώ δεν βλέπω να υπάρχει τόσο μεγάλο χάος, όπως έχετε αναφέρει. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπουμε ότι τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής τα εκτελείτε εσείς τώρα… Οπότε, η αλήθεια είναι ότι τελικά ο ισολογισμός του 2024 έχει εκτιναχθεί. Δεν υπάρχει νοικοκύρεμα, όπως λέγατε», σημείωσε.

Διον. Κλάδης «Οι προϋπολογισμοί δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της κοινωνίας»

Από την πλευρά του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης, εκπροσωπώντας τη «Λαϊκή Συσπείρωση», επανέλαβε τη σταθερή θέση της παράταξης απέναντι στους δημοτικούς προϋπολογισμούς, συνδέοντάς την με την εκτίμησή της ότι δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες της κοινωνίας. «Όπως γνωρίζετε εμείς κάθε προϋπολογισμό τον καταψηφίζουμε και έχουμε εξηγήσει τους λόγους, διότι δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία για την λύση των προβλημάτων που απασχολούν τον κόσμο. Με βάση αυτό το σκεπτικό, καταψηφίζουμε και τον ισολογισμό», ανέφερε.

Γ. Στασινόπουλος «Ο Δήμος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του – Καταγράφεται αύξηση των εσόδων»

«Ο ισολογισμός 2024 είναι ο πρώτος υπό τη διαχείριση της δικής μας δημοτικής αρχής. Η σημερινή συζήτηση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου το 2024 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αποτυπώσουμε με αριθμούς και πραγματικά δεδομένα την πορεία της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας», σημείωσε αρχικά κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Επιπρόσθετα, ανέφερε: «Ο Δήμος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι σε προμηθευτές, συνεργάτες και φορείς. Έχουμε θεαματική μείωση του ελλείμματος της χρηστής διαχείρισης από 1 εκατομμύριο που υπήρχε, σε 29.000€. Πρόκειται για μια ουσιαστική βελτίωση που αποδεικνύει ότι η οικονομική διαχείριση μπορεί να γίνεται με σχέδιο, έλεγχο και αποτελεσματικότητα. Καταγράφεται αύξηση εσόδων του Δήμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό , γιατί ενισχύει την οικονομική αυτοτέλεια, την δυνατότητα μας να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε περισσότερες παρεμβάσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα αυξάνονται τα διαθέσιμα χρηματικά μας υπόλοιπα…Ο Δήμος δεν περιορίζεται στο να διαχειρίζεται χρήματα, παράγει έργο και δημιουργεί περιουσία. Κάθε έργο που κατασκευάζεται, κάθε υποδομή που αναβαθμίζεται, κάθε παρέμβαση που ολοκληρώνεται προστίθεται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου μας. Επίσης μετατρέπουμε τους δημοτικούς πόρους σε πραγματική δημοτική περιουσία, σε υποδομές που παραμένουν στον τόπο και στους πολίτες για πολλά χρόνια». Καταληκτικά, ο Δήμαρχος υπογράμμισε: «αυτή είναι η ουσία της χρηστής οικονομικής διαχείρισης: να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, να μειώνουμε τα ελλείμματα, να αυξάνουμε τα έσοδα, να ενισχύουμε τα διαθέσιμά μας και κυρίως να επενδύουμε έργα που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα».

Σοφία Βαρδακαστάνη