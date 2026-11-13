Δ.Σ. Λογοδοσίας: Πυρά αντιπολίτευσης για τον ισολογισμό του 2024 | Γ. Στασινόπουλος: «Ο Δήμος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του»

13/11/2026, 06:55