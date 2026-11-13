Περισσότερος τουρισμός, περισσότερα σκουπίδια… Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις ποσότητες των απορριμμάτων που καταλήγουν στον Λίβα προκαλούν έντονο προβληματισμό…

Οι 35.000 τόνοι μέσα στο 2026 και οι 7.000 τόνοι μόνο τον περασμένο Αύγουστο δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα απορρίμματα μπορεί να δεχθεί ο Λίβας, αλλά πόσα από αυτά θα μπορούσαν να μην καταλήγουν εκεί! Δεν γίνεται κάθε χρόνο να συζητάμε για υποδομές, χωρίς να αντιμετωπίζουμε την αιτία του προβλήματος: την απουσία δηλαδή, ουσιαστικής διαλογής στην πηγή και την περιορισμένη ανακύκλωση.

Σε ένα νησί με τόσο έντονη τουριστική δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και καταστήματα εστίασης παράγουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Υπολείμματα τροφών, πλαστικές συσκευασίες, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο καταλήγουν στον ίδιο κάδο, ακολουθώντας τον δρόμο προς τον Λίβα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση και στον διαχωρισμό των απορριμμάτων τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Δήμο να λύσει τα πάντα, όταν ένα τεράστιο μέρος του προβλήματος δημιουργείται από την καθημερινή λειτουργία της τουριστικής οικονομίας. Η ευθύνη ανήκει και στη Δημοτική Αρχή, που πρέπει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές, τους κάδους, τη σωστή αποκομιδή και τους ελέγχους. Χρειάζεται, όμως, και αλλαγή νοοτροπίας από τους πολίτες…

Η προειδοποίηση του Δ/ντη του ΦΟΔΣΑ Ι.Ν. για τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι το 2035 είναι σαφής. Χρειάζεται να αλλάξει στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας. Ο Λίβας δεν είναι μια ανεξάντλητη λύση. Θέλουμε περισσότερους τουρίστες, περισσότερες επιχειρήσεις και μεγαλύτερα έσοδα, αλλά τι θα γίνει; Θα αναλαμβάνουμε και το κόστος που συνεπάγεται αυτή η ανάπτυξη;;; Αν δεν αλλάξουμε ΣΗΜΕΡΑ τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας, αύριο θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της αδράνειάς μας…

Γεωργία Καλαμαρά