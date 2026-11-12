Στις αρχές Δεκεμβρίου επιστρέφει ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος – Το παρασκήνιο της απουσίας και τα σενάρια παραίτησης



Η παρατεταμένη παραμονή του στην Αθήνα για πάνω από έναν μήνα, η περιορισμένη επικοινωνία και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Νεότερες πληροφορίες μας, τοποθετούν την επιστροφή του στις 4 ή 5 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές της Ζακύνθου.

Έντονο προβληματισμό, αλλά και πλήθος συζητήσεων τόσο στη Ζάκυνθο όσο και σε εκκλησιαστικούς κύκλους της Αθήνας, έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η παρατεταμένη απουσία του Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονυσίου από το νησί και από τη συνήθη δημόσια και ποιμαντική του δραστηριότητα.

Ο Σεβασμιώτατος βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Αθήνα, έχοντας ενημερώσει την Ιερά Σύνοδο ότι για έναν μήνα θα παραμείνει εκτός της έδρας του για λόγους υγείας.

Η απουσία του, σε συνδυασμό με τη δυσκολία επικοινωνίας που, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόσωπα του περιβάλλοντός του, δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από την παρουσία του στην ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναπτύχθηκαν διάφορα σενάρια, ορισμένα εκ των οποίων έφθασαν μέχρι και το ενδεχόμενο παραίτησής του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Ζακύνθου…

Οι συζητήσεις αυτές επεκτάθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και σε υποθετικά σενάρια διαδοχής και ονομάτων συγκεκριμένων υποψηφίων για τη Μητρόπολη του νησιού. Τριών από αυτούς με Ζακυνθινή καταγωγή, όσο και ενός εκτός νησιού.

Ωστόσο, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη διαδικασία παραίτησης ή διαδοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σαφή διάκριση ανάμεσα στις πληροφορίες και στη φημολογία.

Η επιστροφή που αλλάζει τα δεδομένα

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Μητροπολίτης Διονύσιος αναμένεται να επιστρέψει στη Ζάκυνθο και στα καθήκοντά του στις 4 ή 5 Δεκεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί σε μια ιδιαίτερα συμβολική περίοδο για την τοπική Εκκλησία.

Στις 6 Δεκεμβρίου πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου των Ξένων, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Δεκεμβρίου, η Ζάκυνθος τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Προστάτη και Πολιούχο της, Άγιο Διονύσιο.

Η παρουσία του Μητροπολίτη στις εορταστικές εκδηλώσεις θα έχει επομένως ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο από λειτουργική αλλά και από συμβολική άποψη, ύστερα από μια περίοδο απουσίας που προκάλεσε ερωτήματα και ανησυχία.



Ένα δύσκολο διάστημα για τη Μητρόπολη

Η απουσία του Μητροπολίτη συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η τοπική Εκκλησία βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.

Μία από τις υποθέσεις που απασχόλησαν την τοπική κοινωνία ήταν εκείνη της μη πραγματοποίησης της χειροτονίας του διακόνου Γεωργίου Χρυσικόπουλου στον βαθμό του πρεσβυτέρου.

Το ζήτημα έλαβε περίεργες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια, ενώ η σχετική δημόσια αντιπαράθεση δεν προήλθε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τον ίδιο τον διάκονο, αλλά από πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε καλλιεργηθεί η προσδοκία πως η χειροτονία θα πραγματοποιούνταν, χωρίς τελικά αυτό να καταστεί εφικτό.

Η υπόθεση προκάλεσε συζητήσεις για τους χειρισμούς και τις αποφάσεις της εκκλησιαστικής διοίκησης, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχαν και άλλα ζητήματα που απαιτούσαν την προσοχή της Μητρόπολης.

Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αποδοθεί η απουσία του Μητροπολίτη σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη αντιπαράθεση. Είναι όμως γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε ανέφελο για την τοπική εκκλησιαστική διοίκηση.

Η ανθρώπινη διάσταση και η ευθύνη της διοίκησης

Ο Μητροπολίτης Διονύσιος έχει διαμορφώσει στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στη Ζάκυνθο μια ιδιαίτερη σχέση με την τοπική κοινωνία.

Η πραότητα, η ευγένεια, η καλοσύνη και ο χαμηλών τόνων χαρακτήρας του αποτελούν γνωρίσματα για τα οποία τον εκτιμούν πολλοί πιστοί, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονται πέρα από τον στενό εκκλησιαστικό χώρο.

Αυτή ακριβώς η προσωπικότητα αποτελεί και ένα από τα χαρακτηριστικά της ποιμαντικής του διαδρομής.

Υπάρχει, ωστόσο, μια παράμετρος που δεν μπορεί να παραγνωριστεί.

Ο Μητροπολίτης δεν είναι μόνο ο πνευματικός πατέρας της τοπικής Εκκλησίας. Είναι ταυτόχρονα και ο διοικητικός της ηγέτης.

Και η διοίκηση μιας Μητρόπολης, όπως συμβαίνει με κάθε θεσμό, προϋποθέτει καθημερινές αποφάσεις, διαχείριση διαφορετικών απόψεων, αντιμετώπιση δυσκολιών και, ορισμένες φορές, επιλογές που δεν μπορούν να ικανοποιούν τους πάντες.

Η καλοσύνη και η πραότητα αποτελούν πολύτιμες αρετές για έναν πνευματικό ηγέτη. Δεν αναιρούν όμως την ανάγκη για αποφασιστικότητα, σαφείς κανόνες και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη διάσταση δεν μπορεί να παραμερίζεται. Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχει, δικαιούται τον αναγκαίο χρόνο και τον σεβασμό όταν αντιμετωπίζει ένα προσωπικό ζήτημα υγείας.



Η επόμενη ημέρα

Η αναμενόμενη επιστροφή του Μητροπολίτη στις αρχές Δεκεμβρίου δημιουργεί την προοπτική να επανέλθει η ομαλότητα και να περιοριστεί η φημολογία που αναπτύχθηκε κατά την απουσία του.

Η επάνοδός του θα μπορούσε να αποτελέσει και μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά στην τοπική Εκκλησία, μέσα από θεσμικές διαδικασίες, συνεννόηση και καθαρές αποφάσεις.

Γιατί η Ζάκυνθος έχει ανάγκη από μια Μητρόπολη που θα συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα το πνευματικό και κοινωνικό της έργο, με ενότητα, διεκδικητικότητα, σταθερότητα και εμπιστοσύνη.

Και ο ίδιος ο Μητροπολίτης, που έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό σημαντικού μέρους της τοπικής κοινωνίας, αξίζει να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον ηρεμίας, αλλά και με τις προϋποθέσεις να ασκήσει αποτελεσματικά τις ευθύνες που συνοδεύουν το αξίωμά του.

Οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου αναμένονται, επομένως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για να επιβεβαιωθεί η επιστροφή του Διονυσίου στη Ζάκυνθο, αλλά και για να κλείσει ένας κύκλος αβεβαιότητας και να ανοίξει ένας νέος, με επίκεντρο την ομαλή λειτουργία της τοπικής Εκκλησίας.

Σπ. Καμπιώτης