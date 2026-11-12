# Γιώργος Γιατράς: Ο καπετάνιος που ταξιδεύει τη Ζάκυνθο με το τιμόνι και την ψυχή του



Η Levante Ferries επέλεξε τον αγαπητό πλοίαρχο του «Mare di Levante» για τη νέα της προβολή στα κοινωνικά δίκτυα. Έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει τη ζωή του με τη γραμμή Ζακύνθου – Κυλλήνης, αλλά και με τη μουσική, την καντάδα και την αγάπη για τον νησί του.

Υπάρχουν άνθρωποι που, μέσα από την καθημερινή τους παρουσία και τη δουλειά τους, γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής ενός τόπου. Χωρίς ιδιαίτερη προβολή, χωρίς μεγάλες δηλώσεις. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και την ανθρώπινη σχέση που δημιουργούν με όσους συναντούν.

Ένας από αυτούς είναι ο καπετάν Γιώργος Γιατράς, ο πλοίαρχος του «Mare di Levante» της Levante Ferries, μια γνώριμη και ιδιαίτερα αγαπητή φυσιογνωμία για τους Ζακυνθινούς και τους χιλιάδες ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την Κυλλήνη.

Η επιλογή της Levante Ferries να τον αναδείξει μέσα από την πρόσφατη καμπάνια της στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί μια όμορφη αφορμή για να σταθούμε στον άνθρωπο πίσω από τη στολή του πλοιάρχου.

Στη δημοσίευσή της, η εταιρεία επισημαίνει:

«Ταγμένοι στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, χειμώνα καλοκαίρι, καθημερινά… Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!»

Και επιλέγει να συνοδεύσει αυτό το μήνυμα με τη φωτογραφία του Γιώργου Γιατρά στη γέφυρα του πλοίου του.



Μια ζωή στη γραμμή Ζακύνθου – Κυλλήνης

Για πολλά χρόνια, ο καπετάν Γιώργος βρίσκεται στο τιμόνι των πλοίων που ενώνουν τη Ζάκυνθο με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Μια διαδρομή που για τους περισσότερους επιβάτες διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα, αλλά για τους ανθρώπους της ακτοπλοΐας αποτελεί καθημερινή ευθύνη, χειμώνα και καλοκαίρι, με καλές και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο Γιώργος Γιατράς έχει κερδίσει την εκτίμηση των συμπολιτών μας, όχι μόνο για την πολυετή ναυτική του παρουσία, αλλά και για τον προσιτό, ανθρώπινο χαρακτήρα του.

Ο καπετάνιος που γράφει στίχους και τραγουδά

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά του Γιώργου Γιατρά, εξίσου γνωστή και αγαπητή.

Είναι η σχέση του με τη μουσική, την κιθάρα, τη ζακυνθινή καντάδα και τη στιχουργική.

Με καταγωγή από τις Μαριές, ένα χωριό με ιδιαίτερη μουσική και λαϊκή παράδοση, κουβαλά μαζί του την αγάπη για το τραγούδι και τον τόπο του.

Η μουσική του πλευρά έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της Ζακύνθου.

Τον Ιούλιο του 2022, η «ΗΜΕΡΑ» είχε παρουσιάσει την εμφάνισή του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, όπου τραγούδησε με την κιθάρα του, μεταφέροντας σε πανελλαδικό επίπεδο ένα αυθεντικό δείγμα της ζακυνθινής μουσικής παράδοσης.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2024, ο καπετάν Γιώργος υποδέχθηκε στη γέφυρα του «Mare di Levante» τους ανθρώπους του ναυτιλιακού μέσου «Αρχιπέλαγος», ερμηνεύοντας με την κιθάρα του την αγαπημένη καντάδα «Απόψε την κιθάρα μου».

Ιδιαίτερη θέση στη δημιουργική του διαδρομή έχει και ο «Αποχωρισμός», ένα τραγούδι σε δικούς του στίχους, σε μουσική του Θοδωρή Λειβαδά.

Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Ζάκυνθο, στον μισεμό, στη νοσταλγία και στην προσμονή της επιστροφής. Συναισθήματα που γνωρίζουν καλά όσοι έχουν αποχαιρετήσει έστω και μία φορά το νησί από το κατάστρωμα ενός πλοίου.

Μια επιλογή με ανθρώπινο πρόσωπο

Η πρόσφατη προβολή του από τη Levante Ferries έχει και μια ιδιαίτερη συμβολική αξία.

Σε μια εποχή όπου οι εταιρικές καμπάνιες συχνά στηρίζονται σε εντυπωσιακές εικόνες και διαφημιστικά μηνύματα, η ανάδειξη ενός ανθρώπου της καθημερινής λειτουργίας των πλοίων φέρνει στο προσκήνιο εκείνους που βρίσκονται πίσω από κάθε ταξίδι.

Τους ναυτικούς που εργάζονται αδιάκοπα, τα πληρώματα που εξυπηρετούν τους επιβάτες, τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη θάλασσα και τις απαιτήσεις της.

Ένας άνθρωπος που έχει τη θάλασσα για επάγγελμα, τη μουσική για συντροφιά και τη Ζάκυνθο στην καρδιά του.

Καλά ταξίδια. Και πάντα καλές θάλασσες!