Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η εκδήλωση για τα Στροφάδια στην Αθήνα (φώτο)



Εκδήλωση διοργανώθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Κτήριο ΕΛΛΕΤ στην Πλάκα (Τριπόδων 28) με τίτλο «Στροφάδες: στο σταυροδρόμι της φύσης και του πολιτισμού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή στην έκδοση “Ο τελευταίος μοναχός των Στροφάδων. Αναφορά από ένα άγνωστο νησί του Ιονίου” (Πατάκης / Abbeville Press – 2018/ Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος – 2022) με φωτογραφίες του Robert A. McCabe και κείμενα και επιμέλεια της δημοσιογράφου Κατερίνας Λυμπεροπούλου.



Στην εκδήλωση συμμετείχε ως ομιλητής και συντονιστής ο Δρ Γεώργιος Καρρής (Αναπληρωτής Καθηγητης, εργαστήριο Θαλάσσιας Έρευνας και Νησιωτικών Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ο οποίος αναφέρθηκε στα Στροφάδια και την βιοποικιλότητα της περιοχής.Χαιρετισμούς αρχικά απεύθυναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομος (18:15-18:20) και ο Laurent Sourbes, προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων ΝήσωνΑπό εκεί πέρα υπήρξαν ομιλίες από τηνΙόλη Καλαβρέζου, Dumbarton Oaks Research Professor του Πανεπιστημίου Harvard, με θέμα «Στροφάδες, Ιερός Κόμβος και Πέρασμα στο Ιόνιο τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», τον Σταύρο Μαμαλούκο αρχιτέκτων-αναστηλωτής, καθηγητη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΕΤ, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το Οικοδομικό Συγκρότημα της Μονής Στροφάδων. Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Αποκατάσταση», τον φωτογράφο Robert McCabe πο μίλησε για το «Ταξίδι στις Στροφάδες» και τηνδημοσιογράφο Κατερίνα Λυμπεροπούλου που αναφέρθηκε στην «Πρόκληση για δημοσιογραφική έρευνα και μια ευκαιρία ζωής» και την Μπλερίνα Σουλαΐ-Ακτύπη, κτηνίατρο στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ζακύνθου, με την εισήγηση «Η κτηνοτροφία στις Στροφάδες: Με σεβασμό στο περιβάλλον και όραμα για το μέλλον».