Ενισχύονται οι κλινικές με νέους γιατρούς | Δύο παιδίατροι πλέον στο Νοσοκομείο

Αναλαμβάνει νέος διευθυντής στην Παθολογική, πέντε ενδιαφερόμενοι για τη θέση του ΩΡΛ

Σημαντικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την στελέχωση του ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς η Παιδιατρική Κλινική ενισχύθηκε με δεύτερη γιατρό, για την οποία γίνονται προσπάθειες μονιμοποίησης.

Παράλληλα, σύντομα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής, ενώ προχωρά παράλληλα η διαδικασία προκειμένου να υπάρξει ξανά, μετά από πάρα πολλούς μήνες, Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ) στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, κ. Βασίλης Κλάδης, μιλώντας στην «Ημέρα», αναφέρθηκε αρχικά στο θέμα της δεύτερης παιδιάτρου που έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα: «Έχει έρθει παιδίατρος. Προσπαθούμε να μονιμοποιηθεί. Βγαίνει μία μίνι προκήρυξη για μόνιμους γιατρούς. Άρα έχουμε δύο παιδιάτρους αυτή τη στιγμή. Απ’ έξω δεν έρχεται παιδίατρος τώρα».

Σχετικά με τον νέο Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής, ο κ. Κλάδης σημείωσε: «Ο παθολόγος από το Ρίο αναμένεται να έρθει. Περιμένουμε να ορκιστεί και να αναλάβει. Ήταν διευθυντής στο Ρίο και παίρνει τη θέση του διευθυντή της παθολογικής. Έχει έρθει το ΦΕΚ με την ανάθεση του και περιμένουμε να έρθει. Θα είναι ο πέμπτος γιατρός. Συνεχίζουμε και ζητάμε παθολόγους».

Όσον αφορά το ζήτημα της ειδικότητας ΩΡΛ, ο κ. Κλάδης ανέφερε ότι υπάρχουν πέντε ενδιαφερόμενοι, ενώ υπογράμμισε ότι προχωρούν οι διαδικασίες και για την πρόσληψη τρίτου νεφρολόγου: «Για τον ΩΡΛ στην προκήρυξη που είχαμε κάνει, υπάρχουν πέντε ενδιαφερόμενοι και περιμένουμε να δούμε ποιος θα εγκριθεί, ώστε να έρθει και να αναλάβει γιατί πρόκειται για σημαντική ειδικότητα. Όσον αφορά τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υπάρχει μία κυρία η οποία τελειώνει το Δεκέμβριο και θέλει να έρθει στη Ζάκυνθο. Άρα θα πάμε για τρίτο νεφρολόγο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τέταρτη βάρδια. Κανένας νεφροπαθής αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει στην Πάτρα. Μπορούν όλοι και εξυπηρετούνται εδώ. Επίσης η Χημειοθεραπευτική μονάδα προχωράει μια χαρά, ενώ παράλληλα περιμένουμε να έρθουν 11 νοσηλευτές συν 2 φαρμακοποιοί».

Σε λειτουργία το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Παράλληλα, ο κ. Κλάδης τόνισε ότι τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, για το οποίο ο ίδιος έχει αναλάβει την εποπτεία: «Έχω αναλάβει την εποπτεία του γραφείου με βάση την απόφαση του Υπουργείου Υγείας ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ασθενής ή συνοδος μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο και να ενημερωθεί. Μπορεί κάποιος να είναι ανασφάλιστος. Το γραφείο θα τον ενημερώσει. Οι πολίτες μπορούν να διατυπώνουν το παράπονό τους και προφορικά ή να το υποβάλλουν γραπτώς. Οι έγγραφες αναφορές πρωτοκολλούνται και χρεώνονται στο γραφείο. Ακολουθεί η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων. Γίνεται μία αναζήτηση απόψεων και διευθύνσεων από αυτούς που εμπλέκονται και γίνεται μία σχετική εισήγηση από το γραφείο προς εμένα. Ενημερώνεται ο διοικητής. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2695360558 και η ηλεκτρονική διεύθυνση gpd@zante-hospital.gr. Το γραφείο είναι στην κεντρική είσοδο (όπως μπαίνουμε αριστερά) και το ωράριο εξυπηρέτησης είναι 08.00-14.30. Το γραφείο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει για την εξέλιξη του ζητήματος. Δηλαδή για το ποιες ενέργειες έχουν γίνει, αν έχει προχωρήσει η διερεύνηση και κάνει γραπτή ενημέρωση για το ποια είναι η τελική έκβαση».

Διονύσης Μπινιώρης