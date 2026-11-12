Νέο σχέδιο για την προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές | Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθ. Λέκκας παρουσίασε τη μελέτη στο Δ.Σ.

12/11/2026, 23:00