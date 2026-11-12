Νέο σχέδιο για την προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές | Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθ. Λέκκας παρουσίασε τη μελέτη στο Δ.Σ.

•Ευθ. Λέκκας: «Δεν καταθέτουμε απλά μία μελέτη για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας»

•Ελέγχθηκαν οι χώροι συγκέντρωσης στο νησί

•Ανάγκη για ασκήσεις ετοιμότητας, ενημέρωση πολιτών και ειδικά σχέδια για σχολεία και τουριστικές μονάδες

Η ανάγκη το νησί να αποκτήσει έναν ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών αναδείχθηκε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκε η μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης και την επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».

Η συζήτηση έγινε μετά από ερώτηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κόκορη, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόοδο της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το ΕΚΠΑ. Την παρουσίαση έκανε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο οποίος εξήγησε ότι η μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στον σεισμικό κίνδυνο, αλλά καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα φυσικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι και δασικές πυρκαγιές.

Από την τοποθέτησή του, προέκυψε ότι η Ζάκυνθος διαθέτει πλέον μια πιο εξειδικευμένη επιστημονική προσέγγιση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, όμως το ζητούμενο είναι να περάσει αυτή η δουλειά στην πράξη. Να γνωρίζουν οι υπηρεσίες τι πρέπει να κάνουν, οι πολίτες πού πρέπει να κατευθυνθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και οι χώροι συγκέντρωσης να είναι πραγματικά ασφαλείς. Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν καταθέτουμε απλά μία μελέτη για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Θέλει δουλειά με τις υπηρεσίες, να κάνουμε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες δουλειάς με Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική, Τουρισμό».

Το σχέδιο

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι η μελέτη αποτελεί συνέχεια προηγούμενων επιστημονικών εργασιών που έχουν γίνει για τη Ζάκυνθο από το 1996 και μετά, με στόχο την επικαιροποίηση των δεδομένων και την προσαρμογή τους στις σημερινές ανάγκες. Για τη Ζάκυνθο, η μελέτη περιλαμβάνει την καταγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών, των μεγάλων ρηγμάτων, της ιστορικής σεισμικότητας και των επιπτώσεων προηγούμενων σεισμών. Ο καθηγητής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σεισμό του 1953, ο οποίος άλλαξε τη φυσιογνωμία της πόλης και του νησιού, αλλά και στα ιστορικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για μεγάλες σεισμικές δονήσεις προηγούμενων αιώνων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, έγινε εκτίμηση της επικινδυνότητας και χαρτογράφηση περιοχών που μπορεί να αντιμετωπίσουν φαινόμενα όπως κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις εδαφών και τσουνάμι. Όπως εξήγησε, η Ζάκυνθος χωρίζεται σε πέντε μεγάλες γεωλογικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό. Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε θα γίνει ένας σεισμός. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να εκτιμηθεί το μέγεθος των σεισμών που ενδέχεται να εκδηλωθούν και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε οι υποδομές και η κοινωνία να είναι περισσότερο ανθεκτικές. «Τον κίνδυνο δεν μπορούμε να τον μειώσουμε, είτε είναι βροχή είτε είναι σεισμός. Αυτό που μπορούμε να μειώσουμε είναι η έκθεση η δική μας, η τρωτότητα, να αποκτήσουμε ανθεκτικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι χώροι συγκέντρωσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει το τμήμα της μελέτης που αφορά τους χώρους συγκέντρωσης και τις διαδρομές διαφυγής σε περίπτωση σεισμού ή άλλου έκτακτου περιστατικού. Ο καθηγητής ανέφερε ότι έγινε αξιολόγηση των χώρων που έχουν οριστεί για τη συγκέντρωση των πολιτών και ότι δεν είναι όλοι κατάλληλοι. Μάλιστα, έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλατεία Άγ. Λουκά που χαρακτήρισε ακατάλληλη ως χώρο συγκέντρωσης. «Πολλές φορές προτείνονται χώροι συγκέντρωσης που είναι επικίνδυνοι! Με μία καινούργια μεθοδολογία βαθμολογήσαμε ποιοι χώροι είναι κατάλληλοι. Για παράδειγμα, η Πλατεία Αγίων Σαράντα είναι κατάλληλη, όπως και η Πλατεία Αγίου Μάρκου, η Πλατεία Σολωμού και η πλατεία Αγίου Παύλου. Η πλατεία Αγίου Λουκά είναι ακατάλληλος χώρος», είπε. Όπως εξήγησε, το γενικό σχέδιο που ίσχυε μέχρι σήμερα, έδινε τη δυνατότητα στους πολίτες να κατευθυνθούν σε οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί, καθώς πρέπει να προηγείται επιστημονικός έλεγχος για το κατά πόσο κάθε σημείο είναι ασφαλές.

Τι θα γίνεται όταν ηχεί το 112

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση αφορούσε την ενημέρωση των πολιτών και το τι πρέπει να κάνουν όταν λαμβάνουν μήνυμα από το 112. Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Πέττας επισήμανε ότι η τοπική κοινωνία χρειάζεται να έχει στα χέρια της συγκεκριμένες οδηγίες και όχι απλώς έναν επιστημονικό σχεδιασμό. «Αυτό το οποίο πραγματικά θέλει η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινωνία είναι να λάβει στα χέρια της το αποτέλεσμα των εργασιών σας, να υπάρχει ένα σχέδιο που να γνωρίζει ο απλός πολίτης σε περίπτωση πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού πού θα πάει», ανέφερε ο κ. Πέττας, ζητώντας να μάθει πότε θα μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες οδηγίες. Απαντώντας, ο καθηγητής εξήγησε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε κενό στα ειδικά σχέδια, γι’ αυτό και οι οδηγίες του 112 ήταν γενικές. Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή των νέων σχεδίων, οι οδηγίες θα μπορούν να είναι πιο συγκεκριμένες και να συνδέονται με τους κατάλληλους χώρους συγκέντρωσης και τις διαδρομές διαφυγής. «Μέχρι τώρα είχαμε κενό στα ειδικά σχέδια, οπότε το 112 έδινε γενικές πληροφορίες. Τώρα τα ειδικά σχέδια, που οι Δήμοι πρέπει να τα έχουν μέσα σε έναν χρόνο, κοινοποιούνται όλα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», είπε. Πρόσθεσε ότι η μελέτη που εκπονήθηκε για τη Ζάκυνθο είναι επιχειρησιακή και θα χρειαστεί περαιτέρω εξειδίκευση, με οδηγίες προς τους πολίτες, ενημερωτικά φυλλάδια και ηλεκτρονικά μηνύματα που θα υποδεικνύουν τους χώρους συγκέντρωσης.

Στο επίκεντρο τα σχολεία και οι τουριστικές μονάδες

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της ασφάλειας των σχολείων, αλλά και της διαχείρισης μιας έκτακτης κατάστασης σε ώρα λειτουργίας τους. Ο κ. Λέκκας ενημέρωσε ότι τα σχολικά κτίρια της Ζακύνθου έχουν ελεγχθεί ως προς τη στατική τους επάρκεια από επιτροπή μηχανικών του ΟΑΣΠ, στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Ωστόσο, όπως τόνισε, χρειάζεται να ακολουθήσει έλεγχος της μη δομικής τρωτότητας και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών. Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Γιακουμέλος έθεσε το ενδεχόμενο να προκληθεί κυκλοφοριακό χάος εάν γίνει σεισμός την ώρα που λειτουργούν τα σχολεία και οι γονείς κινηθούν μαζικά με τα αυτοκίνητά τους για να παραλάβουν τα παιδιά. Ο καθηγητής απάντησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τα οποία προβλέπουν τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, πού θα οδηγήσει τους μαθητές και με ποιον τρόπο θα γίνει η παράδοσή τους στους γονείς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τουριστικές μονάδες. «Όταν γίνεται ένας σεισμός το καλοκαίρι, οι ξένοι τουρίστες δεν ξέρουν τις οδηγίες. Εμείς τις ξέρουμε, οι ξένοι δεν τις ξέρουν», σημείωσε, προτείνοντας να αναληφθεί πρωτοβουλία ενημέρωσης και ασκήσεων με τους ξενοδόχους και τους διευθυντές των ξενοδοχείων πριν από την έναρξη της σεζόν.

«Να μη μιλάμε για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο…» είναι επικίνδυνη αντίληψη

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε ήταν η ανάγκη να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στην κοινωνία. Απαντώντας σε σχετική παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνου Τσιριγώτη, ο καθηγητής απέρριψε την άποψη ότι η ενημέρωση και οι ασκήσεις μπορεί να προκαλέσουν πανικό. «Υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η μία λέει “να μη μιλάμε για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο”. Αυτή είναι παρωχημένη και επικίνδυνη αντίληψη! Η σύγχρονη προσέγγιση επιβάλλει σωστή εκτίμηση κινδύνου και ασκήσεις ετοιμότητας», τόνισε. Ως παράδειγμα ανέφερε τη μεγάλη άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ» που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, με τη συμμετοχή 140.000 ατόμων και 72 διαφορετικών σεναρίων. Όπως εξήγησε, μετά την άσκηση ακολούθησε πολύμηνη αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες, στα σχολεία, στα αεροδρόμια και σε άλλες υποδομές. Παράλληλα, επισήμανε ότι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη πραγματοποιούν ασκήσεις κάθε χρόνο, κάτι που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών.

Εργαλείο για τον Δήμο

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι η μελέτη απευθύνεται πρωτίστως στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, αλλά αφορά και την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμενικό και τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Θα αναρτηθεί, ενώ θα αποτελέσει αντικείμενο του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Σημείωσε ακόμη ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο χρηματοδότηση, εξοπλισμό και ενίσχυση του προσωπικού Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους, καθώς η εφαρμογή των σχεδίων απαιτεί ανθρώπους και μέσα.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος χαρακτήρισε τη μελέτη σημαντικό αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου με το ΕΚΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο πρόληψης και ετοιμότητας.

Το επόμενο και πιο ουσιαστικό βήμα είναι η εφαρμογή της μελέτης: να ενημερωθούν οι πολίτες, να γίνουν ασκήσεις και να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για κάθε περιοχή και κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Γεωργία Καλαμαρά