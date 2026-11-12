Αργοσβήνει η κτηνοτροφία στη Ζάκυνθο | Τα δυσβάσταχτα κόστη και η έλλειψη σφαγείων οδηγούν σε συρρίκνωση του κλάδου

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στη Ζάκυνθο, καθώς αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στα υπέρογκα έξοδα που συνεπάγεται η δραστηριότητά τους.

Η έλλειψη σφαγείων στο νησί επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, ο αριθμός των κτηνοτρόφων μειώνεται συνεχώς, με τις προοπτικές για το μέλλον του κλάδου να παραμένουν δυσοίωνες.

Λ. Μπάστας: «Κοροϊδία το θέμα με τα σφαγεία»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Φυλής Ζακύνθου και κτηνοτρόφος, κ. Λάμπρος Μπάστας, δήλωσε ότι νέοι κτηνοτρόφοι δεν υπάρχουν πλέον, ενώ υπογράμμισε πως και ο τουρισμός δεν αποφέρει κανένα όφελος στον κλάδο του: «Με τον τουρισμό εμείς δεν έχουμε κανένα όφελος. Η νέα γενιά έχει φύγει. Για πετρέλαιο και ζωοοτροφές θέλεις 3.000 ευρώ τον μήνα. Ρωτήστε να δείτε πόσα μητρώα κτηνοτρόφων έχουν μείνει. Ήταν περίπου 220-240 και είναι τώρα 140-150 μητρώα. Δεν έχει μείνει κανένα νέο παιδί στην κτηνοτροφία. Ερήμωσαν τα χωράφια και φέτος οι μισοί δεν θα μαζέψουν τις ελιές. Λυπάμαι που δεν έχει μείνει τίποτα, τα λέω κάθε μέρα». Ο κ. Μπάστας εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του και όσον αφορά τη στασιμότητα που παρατηρείται στο ζήτημα των σφαγείων: «Και για το σφαγείο είναι κοροϊδία. Βγήκε ο Δήμαρχος να πει ότι είναι μη βιώσιμο. Τότε που ήρθε ο κ. Κοντογεώργης δεν μας καλέσανε εμάς τους φορείς. Του είπε ένας αγρότης ότι δεν έχουμε σφαγείο και ρώτησε ο Κοντογεώργης τον Δήμαρχο γιατί δεν υπάρχει αίτημα για σφαγείο. Ο Δήμαρχος δεν απάντησε. Ο κ. Αρετάκης ήταν ο μόνος που αγόρασε οικόπεδο για σφαγείο στη Λούχα αλλά δεν ξέρει κανένας που είναι το οικόπεδο. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα».

Κ. Τσιριγώτης: «Μόνο με τα σφαγεία θα αυξηθεί ο αριθμός αιγοπροβάτων και βοοειδών»

Από τη δική του πλευρά, ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, τόνισε ότι ο αριθμός των αιγοπροβάτων και των βοοειδών στο νησί έχει μειωθεί σημαντικά, εξαιτίας και των πολλών και υπέρογκων εξόδων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συμπολίτες μας, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στο θέμα των σφαγείων: «Ο αριθμός των αιγοπροβάτων έχει μειωθεί κατά πολύ και το χειρότερο είναι ότι δεν επιτρέπουν στα αιγοπρόβατα να τρώνε τη φυσική χλωρίδα στα ορεινά. Το βασικότερο όμως που μειώνει την κτηνοτροφία στο νησί είναι ότι δεν έχουμε σφαγεία. Το να λέμε “δεν είναι βιώσιμο ένα σφαγείο”, είναι χαζές κουβέντες. Θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Διότι μόνο με τα σφαγεία θα μπορούσε να αυξηθεί ο αριθμός των ζώων και των βοοειδών. Για να σφάξεις ένα βόδι ή οποιοδήποτε μεγάλο ζώο χρειάζεται δύο φορτηγά. Ένα φορτηγό να μεταφέρει το ζώο στην Πελοπόννησο και ένα ψυγείο να το φέρει στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι κόστος. Το σφαγείο είναι το βασικότερο για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την κτηνοτροφία η οποία υπήρχε στο νησί και κάναμε και εξαγωγή κρέατος».

Ο κ. Τσιριγώτης σημείωσε ότι μόνο στην Κεφαλονιά πραγματοποιείται σήμερα εξαγωγή αμνοεριφίων στην Ιταλία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση και για τη Ζάκυνθο προκειμένου να επιβιώσει ο κτηνοτροφικός κλάδος: «Αυτή τη στιγμή η μόνη περιφερειακή ενότητα η οποία μπορεί να κάνει εξαγωγή, και κάνει στην Ιταλία αμνοεριφίων, είναι η Κεφαλονιά. Κανένα άλλο από τα τέσσερα νησιά δεν κάνει κάτι τέτοιο. Αυτοί έχουν ένα μικρό σφαγείο, αλλά και τα περισσότερα αμνοερίφια τα παίρνουν και τα πάνε στην Πρέβεζα ή στην Αιτωλοακαρνανία και σφάζονται εκεί για να φύγουν στο εξωτερικό».

Διονύσης Μπινιώρης