Κυβερνοεπιθέσεις: Στο στόχαστρο ακόμη και τα router και οι οικιακές συσκευές



Η αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία στις αρμόδιες αρχές, καθώς οι ψηφιακές επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και κρίσιμες υποδομές, αλλά επεκτείνονται ακόμη και στις συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα σπίτια.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία κυβερνοασφάλειας Enisa, στο στόχαστρο των επιτιθέμενων μπορούν να βρεθούν router, οικιακές συσκευές και συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω εφαρμογών ή υπηρεσιών cloud.

Την προειδοποίηση απηύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής της Enisa, Juhan Lepassaar, παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026. Όπως επισήμανε, παρά τη βελτίωση των αμυντικών μηχανισμών των κρατών-μελών, οι απειλές εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης, το μη ενημερωμένο λογισμικό και οι συσκευές με εκτεθειμένα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου. Μια επιτυχημένη επίθεση δεν συνεπάγεται μόνο κλοπή προσωπικών δεδομένων, αλλά μπορεί να προκαλέσει και διακοπές λειτουργίας ή προβλήματα σε συνδεδεμένα συστήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ύδρευσης, η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές και οι υγειονομικές δομές. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα εργαλεία για τους επιτιθέμενους, επιταχύνοντας τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση ψηφιακών ευπαθειών.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυβερνοασφάλειας διαμορφώνεται στις 71,53 μονάδες στις 100, ενώ παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Enisa υπογραμμίζει ότι η απόλυτη προστασία από τις κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι εφικτή, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την καλύτερη διαχείριση κρίσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών.