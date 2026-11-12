Πολυτεχνείο: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια στις 17 Νοεμβρίου

Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων σε όλη τη χώρα, καθώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στις επετειακές εκδηλώσεις και όχι στα κανονικά μαθήματα.

Οι μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μετά την ολοκλήρωσή τους θα αποχωρήσουν, ενώ στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ζήτημα των απουσιών, καθώς η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική. Στα γυμνάσια και τα λύκεια, όσοι δεν προσέλθουν στις εκδηλώσεις θα χρεωθούν αδικαιολόγητες απουσίες για τις διδακτικές ώρες της ημέρας.

Η ώρα αποχώρησης θα καθοριστεί από τη διεύθυνση κάθε σχολείου, ανάλογα με τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Όσον αφορά τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, θα παραμείνουν κλειστά λόγω της ημέρας. Αντίθετα, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα και οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία θα επανέλθει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.