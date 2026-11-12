Αυξάνεται έως 7.500 ευρώ το επίδομα γέννησης – Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά

θώς προβλέπονται νέες οικονομικές ενισχύσεις για γονείς που απέκτησαν ή πρόκειται να αποκτήσουν παιδί μέσα στο 2026.

Η αύξηση αφορά κυρίως τις οικογένειες που αποκτούν τέταρτο ή περισσότερα παιδιά, με το ποσό να φτάνει έως και τα 7.500 ευρώ για την έβδομη γέννηση. Ειδικότερα, για το τέταρτο παιδί το επίδομα διαμορφώνεται στα 4.500 ευρώ, για το πέμπτο στα 5.500 ευρώ και για το έκτο στα 6.500 ευρώ.

Αντίθετα, χωρίς αλλαγές παραμένουν τα ποσά για τις τρεις πρώτες γεννήσεις. Συγκεκριμένα, οι γονείς λαμβάνουν 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.700 ευρώ για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την καταβολή αναδρομικών. Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που απέκτησαν τέταρτο ή επόμενο παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ακόμη και αν έχουν ήδη εισπράξει το αρχικό ποσό του επιδόματος.

Η καταβολή της πρόσθετης διαφοράς θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις η πληρωμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 20