Στο εδώλιο του Εφετείου Πατρών για το κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με θύματα και στη Ζάκυνθο

Την πόρτα της φυλακής περνούν, με οκτώ έτη εκτιτέα από τη συνολική ποινή κάθειρξης των εννέα ετών που τους επιβλήθηκε, οι δύο φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του πολυμελούς κυκλώματος τηλεφωνικών απατών που εξαπάτησε δεκάδες πολίτες σε όλη τη χώρα την περίοδο 2020-2022.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, δια του συνηγόρου τους, Πατρινού δικηγόρου Χρήστου Τσόλκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφ. Γνώμη, ομολόγησαν τις πράξεις τους και κατέθεσαν αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης στον Εισαγγελέα, το οποίο και έγινε δεκτό.

Το κατηγορητήριο που αντιμετώπιζαν ήταν ιδιαίτερα βαρύ, περιλαμβάνοντας συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη κατ’ εξακολούθηση με λεία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

Η στάση των υπολοίπων 83 κατηγορουμένων

Αντίθετα με τους δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης, άλλα τρία άτομα που φέρονται να αποτελούσαν τον «σκληρό πυρήνα» της οργάνωσης αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και επιμένουν στην αθωότητά τους.

Παράλληλα, στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται ακόμη 80 κατηγορούμενοι, με διαφορετικό βαθμό εμπλοκής ο καθένας. Πρόκειται κυρίως για δικαιούχους και συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών («money mules»), στους οποίους κατέληγαν τα χρήματα των ανυποψίαστων θυμάτων.

Οι καταθέσεις των αστυνομικών και το κόλπο με τον «γιατρό»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν χθες δύο αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι περιέγραψαν βήμα προς βήμα τη μεθοδολογία της έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση του δικτύου.

Ακολούθησαν οι καταθέσεις τριών θυμάτων, δύο από τη Ζάκυνθο και ενός από την Αμαλιάδα, τα οποία περιέγραψαν τον τρόπο δράσης των απατεώνων. Κάτοικος του νησιού κατέθεσε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που συστήθηκε ως γνωστός τοπικός γιατρός, ζητώντας του την «εξυπηρέτηση» να καταθέσει χρήματα σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Για να τον πείσει, μάλιστα, του έστειλε και αποδεικτικό κατάθεσης, το οποίο αποδείχθηκε πλαστό. Δεύτερος Ζακυνθινός μάρτυρας δέχθηκε ανάλογη πίεση. «Με έπαιρνε επίμονα δύο Σάββατα συνεχόμενα», αλλά υποψιάστηκε την απάτη και δεν έπεσε στην παγίδα.

Επαγγελματίας της Αμαλιάδας κατέθεσε πως δέχθηκε παραγγελία για τέσσερα ελαστικά. Οι δράστες επικαλέστηκαν δήθεν λάθος έμβασμα και τον έπεισαν να τους «επιστρέψει» 4.800 ευρώ. Όπως διευκρινίστηκε κατά την εξέτασή του από την υπεράσπιση, το ποσό αυτό του επιστράφηκε αργότερα από τη δικαιούχο του λογαριασμού, η οποία πλέον κάθεται και η ίδια στο εδώλιο.

Λόγω του τεράστιου όγκου της δικογραφίας και του μεγάλου αριθμού μαρτύρων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 20 Νοεμβρίου.