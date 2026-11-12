Κάθειρξη 15 ετών σε μητέρα για σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της

Ομόφωνη καταδικαστική απόφαση από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών – Η 52χρονη παραδέχθηκε τις πράξεις της, επικαλούμενη οικονομικά προβλήματα και καθοδήγηση από τρίτο πρόσωπο.

Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε 52χρονη μητέρα από τον Βόλο, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της και την παραγωγή και διακίνηση υλικού που κατέγραφε την κακοποίηση του παιδιού.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, το οποίο εξέδωσε ομόφωνη καταδικαστική απόφαση, χωρίς να αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη.

Η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα η 52χρονη να παραμείνει στη φυλακή.

Παραδέχθηκε τις πράξεις της

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η γυναίκα παραδέχθηκε τις πράξεις της, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε υπό την καθοδήγηση τρίτου προσώπου και επικαλούμενη την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η μητέρα εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες κατέγραφε και στη συνέχεια διέθετε το σχετικό υλικό.

Η ανήλικη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε μεγαλώσει σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το παιδί πάσχει από δρεπανοκυτταρική αναιμία και χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις αίματος.

Το 2022, όταν ήταν εννέα ετών, είχε φιλοξενηθεί για ένα διάστημα σε ορφανοτροφείο, καθώς η μητέρα της δήλωνε ότι αδυνατούσε να καλύψει τις ανάγκες της.

Μετά την επιστροφή του παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον, ακολούθησαν οι πράξεις κακοποίησης που αποτέλεσαν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας πολίτης εντόπισε κινητό τηλέφωνο που είχε χαθεί στην περιοχή των Παλαιών στον Βόλο.

Στην προσπάθειά του να διαπιστώσει σε ποιον ανήκε η συσκευή, φέρεται να εντόπισε φωτογραφικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου και να την παρέδωσε αμέσως στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν την κάτοχο του τηλεφώνου και, κατόπιν σχετικής δικαστικής διαδικασίας, πραγματοποίησαν έρευνα στη συσκευή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντοπίστηκαν εννέα φωτογραφίες που αφορούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία της 52χρονης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία βρέθηκε και δεύτερη συσκευή, καθώς και πρόσθετο υλικό αποθηκευμένο σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης.

Η γυναίκα παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη για σειρά σοβαρών αδικημάτων που σχετίζονται με γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, αιμομιξία και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Σε δομή φιλοξενίας η ανήλικη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι έχει επιστρέψει σε δομή φιλοξενίας, μακριά από το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο υπέστη την κακοποίηση.

Η ανήλικη δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η δικαστική απόφαση ολοκληρώνει την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, με την κατηγορούμενη να έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για τις πράξεις σε βάρος του παιδιού της.