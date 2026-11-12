Ζάκυνθος | Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής σε φωτιά που ξέσπασε στο Κερί – Τι ανέφερε η Πρ. Πολ. Προστασίας της Περιφέρειας

Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Κερί, με όχημα της Πυροσβεστικής να βρίσκεται κοντά στο σημείο και να την σβήνει άμεσα. Όπως μάλιστα ανέφερε η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η πυρκαγιά ξεκίνησε από συμπολίτη που πήγε να κάψει ξερά κλαδιά υπό συνθήκες 5-6 μποφόρ. Μάλιστα έστειλε το μήνυμα της στην τοπική κοινωνία ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν έχει εποχή.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής θα διενεργήσει τη σχετική έρευνα για το περιστατικό.

Αναλυτικά τι δημοσίευσε: “Ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν έχει εποχή ! 12 Νοεμβρίου σήμερα κι όμως η #ΠυροσβεστικήΥπηρεσία πρόλαβε τα χειρότερα..

😡 Ένας “#υπεύθυνος” συμπολίτης μας, αφού έβαλε να #κάψει_ξεράκλαδιά σε δασική περιοχή με άνεμο 5-6 μποφόρ ( τοπικά 7 ), χωρίς κανένα #ενδοιασμό έφυγε και #άφησε τη φωτιά να καίει.. Ευτυχώς στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχε περιπολικό της Πυροσβεστικής και αντιμετώπισε άμεσα το περιστατικό μέχρι να έρθει συνδρομή.

🔥 Οι πυρκαγιές δεν αποτελούν απειλή μόνο το καλοκαίρι. Και τον χειμώνα, τα ξερά χόρτα, οι δυνατοί άνεμοι, η καύση κλαδιών και η απρόσεκτη χρήση φωτιάς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά.

⚠️ Δεν εφησυχάζουμε!

🌳 Προστατεύουμε το περιβάλλον.

🔥 Ενεργούμε με υπευθυνότητα.

Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας, 365 ημέρες τον χρόνο”.