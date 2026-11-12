Ζάκυνθος | Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής σε φωτιά που ξέσπασε στο Κερί – Τι ανέφερε η Πρ. Πολ. Προστασίας της Περιφέρειας

12/11/2026, 15:33