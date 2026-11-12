Πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο τέλος ο Α.Σ. Ζακύνθου – Επικράτησε ο Κόροιβος Αμαλιάδας με 3-2 σετ

Την ήττα γνώρισε για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΕΣΠΕΠ γυναικών ο Α.Σ. Ζακύνθου με 3-2 σετ σε ένα οριακό παιχνίδι που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες στην Παναγούλα. Η Ζακυνθινή ομάδα προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 σετ αλλά τελικώς δεν άντεξε και έχασε στο φινάλε παρά την εξαιρετική της προσπάθεια.



Η ενημέρωση του συλλόγου

“Ήττα με 3-2, αλλά με εξαιρετική εμφάνιση!

Η ομάδα μας αντιμετώπισε χθες τον Α.Σ. Αμαλιάδας Κόροιβο, σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ.

Παρά το αποτέλεσμα, πραγματοποιήσαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, παλέψαμε μέχρι τον τελευταίο πόντο και δείξαμε τις δυνατότητές μας. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που επιθυμούσαμε.

Κρατάμε την πολύ καλή αγωνιστική μας εικόνα και συνεχίζουμε με δουλειά, πίστη και αποφασιστικότητα!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες και στήριξαν την προσπάθειά μας με την παρουσία και τη φωνή τους! Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη σε κάθε αγώνα.

Συνεχίζουμε δυνατά! 🏐

Τα σετ :

1ο 25-20

2ο 24-26

3ο 25-15

4ο 19-25

5ο 12-15

Για τον Α.Σ Ζακύνθου έπαιξαν: Ατζελεττα Παλαιοθοδωρου(προπονήτρια), Κολυβά Αναστασία,

Ηλέκτρα Κοκοροπούλου, Μοσχούρη Φρόσω, Αγγελίδου Κική, Μαρίνου Άννα, Manfrin Valeria, Βυθόυλκα Στέλλα , Παπαδάτου Γεωργία, Κοντονή Κατερίνα , Παπαλεξοπούλου Αγγελική Μαρέντη Ιωάννα, Κεφαλληνού Δώρα, Μιχαέλα Αναστασιάδη”.

Διονύσης Μπινιώρης