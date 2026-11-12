Κέρκυρα | 14 πυροσβεστικά οχήματα μέσα σε έναν χρόνο

Τα οχήματα διατέθηκαν μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Στις μονάδες του νησιού προστέθηκαν, επίσης, δύο σύγχρονα drones επιτήρησης.
Τρία από τα οχήματα είναι υδροφόρα. Ένα Toyota Hilux EC 4×4 χωρητικότητας 500 λίτρων υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων. Στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας κατανεμήθηκαν ένα Mitsubishi Fuso Canter 6S15 4×2 αστικού τύπου, με δεξαμενή 1.000 λίτρων, και ένα DAF XDC 450 FAT 6×4 δασικού τύπου, χωρητικότητας 13.000 λίτρων.
Από τα τρία υδροφόρα που έρχονται, το ένα είναι Isuzu D-Max Double Cab 4×4 χωρητικότητας 350 λίτρων και το δεύτερο Iveco Daily 4×2 αστικού τύπου με 1.000 λίτρα. Το τρίτο, υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα Γ΄ Τύπου 4×4 με επιμηκυμένη καμπίνα, θα έχει χωρητικότητα 6.000 λίτρων.
Όταν ολοκληρωθούν οι παραδόσεις, ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εντάσσονται στην ενίσχυση μέσω του «ΑΙΓΙΣ» θα φτάσει τα 17, σύμφωνα με το δελτίο. Νέες παραλαβές αναμένονται και μέσω του προγράμματος «Πρωτεύς».
Ο κ. Γκίκας δήλωσε ότι η ενίσχυση αφορά στην ανανέωση του στόλου, στη μεταφορά προσωπικού, στην επιχειρησιακή υποστήριξη και στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θύμισε ότι πριν από δύο χρόνια δημιουργήθηκε στην Κέρκυρα η 15η ΕΜΟΔΕ, με προσωπικό 30 και πλέον στελεχών, που βοήθησε στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.