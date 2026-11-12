Συνεχίζει το έργο της η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΠΣ Ζακύνθου | Το δικαστήριο την δικαίωσε – Απορρίφθηκε η προσφυγή σε βάρος της

Το έργο της στην διοίκηση της ΕΠΣ Ζακύνθου συνεχίζει η Διοικούσα Επιτροπή καθώς ουσιαστικά δικαιώθηκε από το δικαστήριο στις υποθέσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου που την απασχολούσαν. Αρχικά η απόφαση της χθεσινής προσφυγής των 5 προσώπων σε βάρος της κατέπεσε με την βασική αιτιολογία ότι δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή όσον αφορά το ποδόσφαιρο της ΕΠΣ Ζακύνθου ωστόσο το πλήρες σκεπτικό έχουν λάβει στα χέρια τους οι συνήγοροι των δυο πλευρών. Από εκεί και πέρα σήμερα το πρωί εκδικάστηκε το αίτημα της παραμονής της διοικούσας επιτροπής στη διοίκηση της Ένωσης καθώς είχε προθεσμία μέχρι τις 12 Νοεμβρίου και αποφασίστηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρώσει το έργο της που είναι να προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση και μετά σε εκλογές.

Όμως μέχρι να βγει η απόφαση του Δικαστηρίου που μπορεί να βγει είτε σε μερικές εβδομάδες ή ακόμα και 2 μήνες δεν μπορεί να προχωρήσει σε αρχαιρεσίες, ωστόσο θα παραμείνει στη Διοίκηση και θα προχωρήσει τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και η ΕΠΣ να έρθει σε μια κανονικότητα. Μόλις βγει η απόφαση θα προχωρήσει στις εκλογές όπως πρέπει.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους χωρίς να έχουν καμία όχληση και εκτελώντας όσα χρειάζεται για να προχωρήσει μπροστά το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο.

Διονύσης Μπινιώρης