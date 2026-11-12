12 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας | Κάθε ανάσα είναι πολύτιμη – Γράφει η Παρασκευή Θεοδώρου

Παρασκευή Θεοδώρου Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος MSc στη Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων

Η πνευμονία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Παρά την πρόοδο της ιατρικής, τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών θεραπειών και την ανάπτυξη σύγχρονων εμβολίων, η νόσος παραμένει σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η 12η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας, αποτελεί αφορμή για να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της σωστής ιατρικής αντιμετώπισης.

Τι είναι η πνευμονία;

Η πνευμονία είναι λοίμωξη του πνευμονικού ιστού, η οποία προκαλείται κυρίως από βακτήρια ή ιούς. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση υγρού στις κυψελίδες, τις μικροσκοπικές δομές όπου το οξυγόνο περνά από τον αέρα στο αίμα. Έτσι, σε σοβαρές περιπτώσεις, δυσκολεύεται η οξυγόνωση του οργανισμού. Η βαρύτητα εξαρτάται από το αίτιο της λοίμωξης, την ηλικία, τη γενική κατάσταση υγείας και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.

Ποια συμπτώματα πρέπει να αναγνωρίζουμε;

Συχνά συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο βήχας, το ρίγος, η έντονη κόπωση, ο πόνος στο στήθος και η δύσπνοια. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι πάντα χαρακτηριστική. Στους ηλικιωμένους μπορεί να εμφανιστούν ξαφνική σύγχυση, αδυναμία ή επιδείνωση της γενικής κατάστασης ακόμη και χωρίς υψηλό πυρετό. Στα μικρά παιδιά μπορεί να παρατηρηθούν γρήγορη αναπνοή, δυσκολία στη σίτιση ή έντονη καταβολή. Η σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, η σύγχυση, η κυάνωση των χειλιών ή η απότομη επιδείνωση απαιτούν επείγουσα ιατρική εκτίμηση.

Ο εμβολιασμός ενισχύει την πρόληψη

Ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα από τα σημαντικότερα βακτηριακά αίτια πνευμονίας. Τα νεότερα πνευμονιοκοκκικά εμβόλια διευρύνουν τις δυνατότητες προστασίας έναντι συγκεκριμένων τύπων του μικροβίου και σοβαρών λοιμώξεων. Ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης και της COVID-19 είναι επίσης σημαντικός, καθώς οι ιοί αυτοί μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία. Υπάρχουν επιπλέον εμβόλια κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) για συγκεκριμένες ομάδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε συστάσεις. Η επιλογή των εμβολίων εξαρτάται από την ηλικία, το ιστορικό υγείας και τους προηγούμενους εμβολιασμούς και πρέπει να ακολουθεί το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Κανένα εμβόλιο δεν προλαμβάνει όλες τις πνευμονίες, αλλά ο κατάλληλος εμβολιασμός μειώνει τον κίνδυνο συγκεκριμένων λοιμώξεων και σοβαρών επιπλοκών.

Ποιοι χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία;

Η πνευμονία μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε. Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης αντιμετωπίζουν τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μια σοβαρή λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη ανάρρωση, μειωμένη κινητικότητα και απώλεια αυτονομίας.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Η διάγνωση βασίζεται στην ιατρική εξέταση και, όπου χρειάζεται, στην ακτινογραφία θώρακος, στη μέτρηση του οξυγόνου στο αίμα και σε άλλες εξετάσεις. Η θεραπεία καθορίζεται από την πιθανή αιτία και τη βαρύτητα της λοίμωξης. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά απέναντι στους ιούς και πρέπει να χορηγούνται μόνο με ιατρική καθοδήγηση. Εάν ο βήχας, η δύσπνοια ή η έντονη κόπωση επιμένουν μετά την αρχική βελτίωση, χρειάζεται επανεκτίμηση.

Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας

Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων, η αποφυγή του καπνίσματος και ο περιορισμός της στενής επαφής με ευάλωτους ανθρώπους όταν έχουμε συμπτώματα λοίμωξης συμβάλλουν στην προστασία της κοινότητας. Η Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας μάς υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση, ο κατάλληλος εμβολιασμός και η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες μιας σοβαρής νόσου. Γιατί κάθε ανάσα είναι πολύτιμη.