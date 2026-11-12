Νέα καταγγελία του Συλλόγου «Βραχιώνα» για τον Λίβα | Στ. Σκιαδόπουλος: «Η εικόνα χειροτερεύει καθημερινά»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει εκ νέου ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Βραχίωνας» και ο πρόεδρός του, Σταύρος Σκιαδόπουλος, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τον χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων στον Λίβα, εκεί όπου αναμένεται να κατασκευαστεί το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Αρχικά, τόνισε: «Η εικόνα καθημερινά αλλάζει προς το χειρότερο. Ο Λίβας, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι μια σύγχρονη χωματερή. Μέσα σε ένα κύτταρο βάζουμε τα πάντα. Πριν από 15 μέρες επισκέφτηκα τον Λίβα και έβγαλα μερικές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Ό,τι μαζεύουμε, τα στέλνουμε εκεί και τα αδειάζουμε σε ένα κύτταρο. Το κύτταρο είναι σχεδόν γεμάτο. Τα δέματα κατά χιλιάδες έχουν μείνει εκεί».

Φόβοι για πρόστιμα και ο κίνδυνος για τον υδροφόρο ορίζοντα

Ο κ. Σκιαδόπουλος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, μήπως υπάρξει στο μέλλον η επιβολή προστίμου, ανάλογου με εκείνο που επιβλήθηκε για τον πρώην ΧΥΤΑ στον Σκοπό, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα: «Ο Λίβας είναι κορεσμένος πλέον. Εύχομαι να μην υπάρξει πρόστιμο, όπως στον Σκοπό γιατί κάποια στιγμή αυτό θα έρθει και θα ψάχνουμε σιγά-σιγά να βρούμε άλλον χώρο να καταστρέψουμε στο νησί. Αν δεν υπάρξουν πολύ δυνατές πρωτοβουλίες, η κατάσταση θα χειροτερεύει, ειδικά όσο στέλνουμε έναν τεράστιο όγκο απορριμμάτων. 10 χρόνια λειτουργεί και αρχίζει και γεμίζει».

Τέλος, έθεσε τις τοπικές αρχές προ των ευθυνών τους για την κατάσταση, υπογραμμίζοντας: «Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και καλό είναι αυτοί που έχουν ψηφιστεί, να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Η άποψη μου είναι ότι είναι μη αντιστρέψιμο γιατί εκεί υπάρχουν, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών. Εάν συνεχίσουμε, θα γίνει ακόμα χειρότερο το πρόβλημα από αυτό στον Σκοπό. Εάν φτάσουμε σε σημείο να βγάζουν οι βρύσες μας κίτρινο νερό, τότε θα είναι πολύ αργά. Και βέβαια, όσοι διοίκησαν τον δήμο από την ημέρα που ξεκίνησε ο Λίβας μέχρι σήμερα, έχουν ευθύνη. Φεύγουν, πηγαίνουν στα σπίτια τους. Η ευθύνη σε ποιον είναι; Σε κανέναν; H καταστροφή θα είναι για τους πολίτες της Ζακύνθου».

Διονύσης Μπινιώρης