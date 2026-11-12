Η ακρίβεια δεν κάνει διακοπές – ούτε τα Χριστούγεννα!

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Οκτώβριο είναι εδώ και, δυστυχώς, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για χαμόγελα.

Πληθωρισμός 5,7%, αύξηση 15,1% στη στέγαση και 13,8% στις μεταφορές. Με απλά λόγια, το να έχεις ένα σπίτι, να μετακινείσαι και να καλύπτεις τις καθημερινές σου ανάγκες γίνεται ολοένα και πιο ακριβό.

Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και τα Χριστούγεννα! Μας μιλούν για γιορτινή ατμόσφαιρα, στολισμούς, δώρα, τραπέζια και χαμόγελα. Μόνο που για αρκετές οικογένειες το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θαύμα θα είναι να καταφέρουν να βγάλουν τον μήνα χωρίς να αδειάσει εντελώς το πορτοφόλι τους. Καλές οι γιορτές, οι εκδηλώσεις και τα λαμπιόνια, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα έξω από τις αίθουσες των συσκέψεων και τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί δεν γίνεται να μιλάμε για Χριστούγεννα για όλους, όταν όλο και περισσότεροι μετρούν τα ευρώ πριν μπουν στο σούπερ μάρκετ. Τα λαμπιόνια φωτίζουν τους δρόμους. Ποιος θα φωτίσει λίγο και την καθημερινότητα των ανθρώπων;

Κυριακή Βυθούλκα