Θερμή υποδοχή για το «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (φωτο)

Συγκίνηση και ενθουσιασμός στην πρώτη προβολή

Με ιδιαίτερη επιτυχία και ενθουσιώδη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ» του Ζακυνθινού σκηνοθέτη Τώνη Λυκουρέση στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η ταινία κέρδισε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι παρακολούθησαν με αμείωτη προσήλωση την εξέλιξη της ιστορίας και συμμετείχαν συναισθηματικά στις εντάσεις, στις συγκρούσεις και στις αντιφάσεις των χαρακτήρων του εν λόγω οικογενειακού δράματος. Ιδιαίτερη φόρτιση δημιουργήθηκε, μάλιστα, από την συμπεριφορά , τις επιλογές και την πορεία του κεντρικού ήρωα, του Ντένη.

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Στα 35 χρόνια της πορείας μου σαν ηθοποιός, θεωρώ ότι ο ρόλος που μου εμπιστεύτηκε ο δημιουργός του ελληνικού σινεμά Τώνης Λυκουρέσης στην ταινία «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ», είναι ένα υποκριτικό μου άλμα στον βυθό μιας δραματικής ερμηνείας γεμάτης αντιφάσεις»

Παράλληλα, οι ερμηνείες των ηθοποιών προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση και αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της κινηματογραφικής εμπειρίας. Ο καταξιωμένος Ρένος Χαραλαμπίδης, στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντένη, κατέθεσε μια ερμηνεία με έντονες εσωτερικές διακυμάνσεις και συναισθηματικό βάθος προσεγγίζοντας έναν αρκετά απαιτητικό δραματικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστική είναι και η προσωπική του τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον ρόλο που κλήθηκε να ενσαρκώσει: «Στα 35 χρόνια της πορείας μου σαν ηθοποιός, θεωρώ ότι ο ρόλος που μου εμπιστεύτηκε ο δημιουργός του ελληνικού σινεμά Τώνης Λυκουρέσης στην ταινία «ΞΕΝΟ ΑΙΜΑ», είναι ένα υποκριτικό μου άλμα στον βυθό μιας δραματικής ερμηνείας γεμάτης αντιφάσεις», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε επίσης η παρουσία του Ζακυνθινού ηθοποιού Θοδωρή Καμπίτση, ο οποίος, αν και άγνωστος στο ευρύ κινηματογραφικό κοινό, γοήτευσε με την ερμηνευτική του παρουσία κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Εξίσου θετικά σχόλια απέσπασαν η συμβολή της Θάλειας Ξενάκη, η οποία υπογράφει τα σκηνικά και την εικαστική επιμέλεια της ταινίας, αλλά και η μουσική επιμέλεια του Ιάκωβου Κονιτόπουλου. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο τραγούδι των τίτλων, σε σύνθεση του Ιάκωβου Κονιτόπουλου και ερμηνεία της Καλλιόπης Βέττα, που πρόσθεσε τη δική του ξεχωριστή συναισθηματική διάσταση στην ταινία.

Η κινηματογραφική αποτύπωση της χειμερινής Ζακύνθου και της ευρύτερης ατμόσφαιρας του Ιονίου υπήρξε, επίσης, ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αρκετοί θεατές σχολίασαν ότι η ταινία, παρά το χειμωνιάτικο σκηνικό της, κατάφερε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη φυσιογνωμία του νησιού, τη Ζακυνθινή ατμόσφαιρα και την ιδιαιτερότητα του Ζακυνθινού χαρακτήρα. Μέσα από τις εικόνες και τους χαρακτήρες της , η ταινία αναδεικνύει στοιχεία της τοπικής ταυτότητας, της ιστορίας και της ψυχοσύνθεσης του τόπου μας.

Η συζήτηση που ακολούθησε την πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας υπήρξε εκτενής και παραγωγική, με τους θεατές να υποβάλουν πλήθος ερωτήσεων και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τις λεπτομέρειες της κινηματογραφικής δημιουργίας. Οι θεατές θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τη διαδικασία των γυρισμάτων, την επιλογή των χώρων, την αναζήτηση και την επιλογή των ηθοποιών και τις καλλιτεχνικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Η θερμή υποδοχή του «ΞΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ» επιβεβαιώνει τη δύναμη της κινηματογραφικής ματιάς του Τώνη Λυκουρέση και τη δυνατότητα μιας βαθιάς ανθρώπινης ιστορίας να επικοινωνήσει με το κοινό, να προκαλέσει συναισθήματα και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο. Για τη Ζάκυνθο, η παρουσία της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελεί και μια ξεχωριστή στιγμή προβολής του τόπου.

Σοφία Βαρδακαστάνη