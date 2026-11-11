Απέναντι στον εφιάλτη των εξαρτήσεων η Ζάκυνθος | Σπ. Ξένος: «24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ναρκωτικά μέσα σε έναν χρόνο στο νησί»

Οι σοβαρές επιπτώσεις των ουσιών στον εγκέφαλο και την υγεία των εφήβων – Τι επισημαίνει στο ΙΟΝΙΑΝ TV η καθηγήτρια Παιδιατρικής & Νεογνολογίας, Αν. Βαρβαρίγου

Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στο νησί, κατά το οποίο δύο 16χρονες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο μετά από χρήση ουσιών, άνοιξε η συζήτηση για το σοβαρό ζήτημα των εξαρτήσεων στους νέους και τις διαστάσεις που έχει πάρει το πρόβλημα στην τοπική κοινωνία

. Για το θέμα, μίλησε στην «ΗΜΕΡΑ» και στο «IONIAN TV» ο κοινωνιολόγος Σπύρος Ξένος, αναλύοντας τις αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν έναν έφηβο στη χρήση ουσιών. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η αναφορά του κ. Ξένου στις ανθρώπινες απώλειες από τα ναρκωτικά στη Ζάκυνθο, καθώς, όπως ανέφερε, μέσα σε έναν χρόνο χάθηκαν περίπου 24 άνθρωποι. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η χρήση ουσιών από τους νέους δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο εμπλέκονται η οικογένεια, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε εφήβου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το φαινόμενο της χρήσης ψυχοτρόπων και άλλων ναρκωτικών από τους εφήβους είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο στο οποίο εμπλέκεται η οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τα ατομικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του κάθε εφήβου». Στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν έναν νέο συμπεριέλαβε την οικογενειακή δυσλειτουργία, την αδιαφορία, την έλλειψη εποπτείας, την αποξένωση, την παρέα των συνομηλίκων, αλλά και τη γενετική προδιάθεση για εξάρτηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη σχέση της οικογένειας με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, θέλοντας να δείξει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο ίδιο το παιδί ή στις επιλογές του. «Αυτό όμως που θέλω να πω και να είναι σαφές απ’ την αρχή είναι ότι τα παιδιά – και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι αυτό και κυρίως οι έφηβοι – είναι ένα σύμπτωμα της οικογένειας. Η οποία οικογένεια είναι ένα σύμπτωμα της γενικότερης κοινωνίας», σημείωσε.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικές που μπορούν να υπηρετήσουν ένα τέτοιο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όλοι είναι καθημερινά εγκλωβισμένοι στην κυριαρχία των αγορών και του νεοφιλελευθερισμού, δίνοντας σημασία στο τι έχεις και όχι στο ποιος είσαι… Όλη αυτή η ιστορία βγάζει ό,τι πιο κτηνώδες, αυτοκαταστροφικό και βίαιο έκρυβε για χρόνια η ανθρώπινη φύση μέσα της»

Οι 24 ανθρώπινες απώλειες στη Ζάκυνθο

Συνδέοντας την κοινωνιολογική του προσέγγιση με την τοπική πραγματικότητα, ο κ. Ξένος αναφέρθηκε ειδικά στη Ζάκυνθο και στις απώλειες ανθρώπων από τα ναρκωτικά, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το νησί, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις. «Η Ζάκυνθος έχασε περίπου 24 μέλη της από ναρκωτικά μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εκτίμησε ότι υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, ωστόσο δεν πρόκειται για μια εύκολη ή γρήγορη διαδικασία. Όπως είπε, η διεθνής εμπειρία, οι έρευνες και οι εφαρμοσμένες πρακτικές δείχνουν ότι υπάρχουν λύσεις, οι οποίες, όμως, απαιτούν χρόνο και μια συνολικότερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία. «Αν με ρωτήσετε, λοιπόν, για το αν υπάρχουν λύσεις για όλο αυτό το θέμα που ζούμε καθημερινά όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα σας έλεγα, ναι. Η διεθνής εμπειρία, οι έρευνες, οι πρακτικές, μάς έχουν δείξει ότι υπάρχουν λύσεις που απαιτούν όμως χρόνο. Χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει η ψυχική υγεία του πληθυσμού, οι κανονιστικές αρχές, η ηθική και οι αξίες», τόνισε.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικές να υπηρετήσουν ένα τέτοιο σχέδιο…»

Επίσης, στάθηκε και στην ευθύνη της πολιτείας, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το κατά πόσο υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Κατά την άποψή του, η ουσιαστική αντιμετώπιση απαιτεί αλλαγές που δεν περιορίζονται στην καταστολή ή στην αντιμετώπιση των περιστατικών, αλλά αγγίζουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού, τις κοινωνικές αξίες και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή και τις σχέσεις τους. «Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί και πολιτικές που μπορούν να υπηρετήσουν ένα τέτοιο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όλοι είναι καθημερινά εγκλωβισμένοι στην κυριαρχία των αγορών και του νεοφιλελευθερισμού, δίνοντας σημασία στο τι έχεις και όχι στο ποιος είσαι. Όλη αυτή η ιστορία, βγάζει ό,τι πιο κτηνώδες, αυτοκαταστροφικό και βίαιο έκρυβε για χρόνια η ανθρώπινη φύση μέσα της», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ξένος ζήτησε ψυχραιμία και υπομονή, επισημαίνοντας ότι απέναντι σε ένα τόσο σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα, δεν βοηθούν οι εύκολες καταδίκες και οι αποσπασματικές αντιδράσεις. Αντίθετα, όπως είπε, χρειάζεται να αποκατασταθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά. «Αν κάτι θα πρότεινα σε αυτή τη φάση είναι να υψώσουμε πάλι τις καλοσύνες και να χτίσουμε τις γέφυρες επικοινωνίας και κατανόησης με τα παιδιά μας. Να είναι υπερήφανα για μας και να μην ντρέπονται για όλα όσα δεν κάναμε και δεν τολμήσαμε να πούμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.

Οι σοβαρές επιπτώσεις των ουσιών στον εγκέφαλο των εφήβων

Στην συζήτηση που έγινε για το θέμα στο ΙΟΝΙΑΝ TV συμμετείχε και η καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Αναστασία Βαρβαρίγου, η οποία αναφέρθηκε στους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση ουσιών κατά την εφηβική ηλικία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και στη συνολική υγεία των παιδιών. Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη του εγκεφάλου συνεχίζεται μέχρι και την τρίτη δεκαετία της ζωής, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την έκθεση των εφήβων σε ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. «Ο εγκέφαλος είναι πάρα πολύ ευάλωτος σε αυτή την ηλικία και ο λόγος είναι ότι συνεχίζει να αναπτύσσεται κατά την εφηβεία έως και την τρίτη δεκαετία της ζωής. Είναι αποδεδειγμένο ιατρικά ότι υπάρχουν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο από τη χρήση όλων αυτών των ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά και του αλκοόλ», σημείωσε.

Η κα Βαρβαρίγου δεν περιορίστηκε στις επιπτώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά αναφέρθηκε και σε μια σειρά από σωματικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση διαφορετικών ουσιών. Ειδικότερα, έκανε λόγο για ηπατικές βλάβες από την επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αλκοόλ, αναπνευστικά προβλήματα από το κάπνισμα και το άτμισμα, αλλά και για τις επιπτώσεις της κάνναβης. Σχετικά με την τελευταία, σημείωσε ότι η χρήση της μπορεί να συνδεθεί με ψυχωτικές καταστάσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα με υψηλή συγκέντρωση τετραϋδροκανναβινόλης (THC). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κοκαΐνη, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά επικίνδυνη και εξαρτησιογόνο ουσία, καθώς μπορεί να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες, διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, ακόμη και εγκεφαλικά επεισόδια.

Η κοινωνική ευθύνη

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι συνέπειες της χρήσης ουσιών δεν περιορίζονται στην περίοδο κατά την οποία ένας νέος κάνει περιστασιακή χρήση, αλλά μπορούν να τον ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή. Απαντώντας μάλιστα σε σχετική επισήμανση ότι οι επιπτώσεις αφορούν τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα, σημείωσε ότι το τίμημα μπορεί να είναι πολύ μεγάλο… Για τον λόγο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενημέρωσης τόσο των παιδιών όσο και των γονέων, αλλά και στην ευθύνη του σχολείου να συμβάλει στην πρόληψη. «Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει στα σχολεία πολύ καλή ενημέρωση και στις οικογένειες, για να ξέρουν τι να λένε στα παιδιά, γιατί η χρήση όλων αυτών των ουσιών είναι θέμα κοινωνικής ευθύνης και πρέπει όλοι μαζί να την αναλάβουμε», τόνισε.

Η ενημέρωση, η πρόληψη, η στήριξη της οικογένειας, η ουσιαστική παρουσία του σχολείου και η ευθύνη της πολιτείας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει ήδη αφήσει βαρύ αποτύπωμα και στη Ζάκυνθο…

Γεωργία Καλαμαρά