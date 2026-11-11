Κ. Καποδίστριας για αντιπλημμυρικά: «Φέτος, είμαστε πιο ουσιαστικοί και πιο αποτελεσματικοί! Δεν σταματάμε» (φωτο)

Καθαρισμοί σε ρέματα και γεφύρια σε όλο το νησί

Εκτεταμένες παρεμβάσεις καθαρισμού σε υδατορέματα, γεφύρια και σημεία απορροής ομβρίων υδάτων πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές του νησιού από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και έντονων καιρικών συνθηκών.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, αυτοφυούς βλάστησης και απορριμμάτων από τις κοίτες των ρεμάτων, αλλά και στον καθαρισμό γεφυριών και σημείων απορροής, ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερη διέλευση των νερών.

Μιλώντας στην «ΗΜΕΡΑ», ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, υποστήριξε ότι φέτος οι παρεμβάσεις ήταν πιο στοχευμένες, καθώς η εμπειρία των προηγούμενων 2,5 ετών στη συγκεκριμένη θέση βοήθησε στον εντοπισμό των προβληματικών σημείων και των αδυναμιών που παρουσιάζει το νησί. Όπως εξήγησε, υπήρξε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να καταγραφούν οι περιοχές που είχαν παρουσιάσει προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια και να προγραμματιστούν οι απαραίτητες εργασίες. «Είναι γεγονός ότι μετά από 2,5 χρόνια στη θέση αυτή, υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία. Βλέπαμε πού είναι τα προβλήματά μας και γενικά, η παθογένεια. Όχι μόνο στις υποδομές μας, αλλά και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τους ίδιους τους κατοίκους. Έχω σημειώσει αρκετά πράγματα, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες, οπότε πιστεύω ότι φέτος είμαστε πιο ουσιαστικοί και πιο αποτελεσματικοί», ανέφερε.

Οι περιοχές των παρεμβάσεων

Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι ο σχεδιασμός περιλάμβανε αρκετά σημεία του νησιού, με βασικό στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρών και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. «Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας, κάναμε παρεμβάσεις σε αρκετά σημεία, προκειμένου να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Καθαρίσαμε γεφύρια, ρέματα και σημεία απορροής. Βασικός στόχος και σχεδιασμός ήταν να είναι ασφαλής η διέλευση του όγκου του νερού, όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν έχουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, φοβόμαστε όλοι, το τι θα συμβεί. Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τα δυνατά καιρικά φαινόμενα», δήλωσε.

Εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στις ακόλουθες περιοχές:

–Η ευρύτερη ζώνη του Αεροδρομίου στο Καλαμάκι (ανατολικό, δυτικό και νότιο τμήμα)

–Οι Αμπελόκηποι (περιοχή καταστήματος Lidl και περιοχή Μουζάκι)

–Το τεχνικό έργο (Γεφύρι) στην περιοχή Πηγαδάκια

–Το Ρέμα Τσιρογιάννη

–Το Ποτάμι Σμπόρα στην περιοχή του Τσιλιβί

–Το υδατόρεμα στην περιοχή του Αλυκανά

–Το Ποτάμι Ξιφίτα

–Το ποτάμι στην περιοχή των Αλυκών

–Το δίκτυο απορροής στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας

–Τα ρέματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων

–Τα σημεία απορροής στην περιοχή του Παντοκράτορα

–Το υδατόρεμα στην περιοχή του Ρομιρίου

–Το δίκτυο απορροής στην περιοχή Φιολίτι

Εκτεταμένος καθαρισμός στη Λίμνη Μακρή και στο Καλαμάκι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καποδίστριας στη Λίμνη Μακρή, όπου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού σε αρκετά σημεία, καθώς πρόκειται για ένα σημείο που αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα με τη συγκέντρωση νερών. Παράλληλα, περιέγραψε παρεμβάσεις σε υδατόρεμα στην περιοχή του Καλαμακίου, το οποίο συνδέεται με μικρότερα ρέματα και καταλήγει προς τον Λαγανά. Όπως διευκρίνισε, ένα τμήμα του συγκεκριμένου δικτύου καθαρίζεται από το ίδιο το αεροδρόμιο, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα προχώρησε σε εργασίες στα υπόλοιπα σημεία. «Ειδικά στην περιοχή της Λίμνης Μακρή, έγινε ένας εκτενής καθαρισμός και εκβάθυνση σε πολλά σημεία. Γνώρισα και μέρη που δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα, δηλαδή, ότι το κομμάτι που είναι από το Καλαμάκι, ένα ρεματάκι που βγαίνει από την πλευρά του δρόμου του ΚΤΕΟ, κάτω από το αεροδρόμιο, συνδέεται με τα παραποταμάκια που υπάρχουν από την άλλη πλευρά και καταλήγουν στον Λαγανά. Αυτό είναι ένα κομμάτι που το αναλαμβάνει και το καθαρίζει το ίδιο το αεροδρόμιο. Εμείς καθαρίσαμε τα υπόλοιπα τμήματα, από τη μία και από την άλλη πλευρά», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο κ. Καποδίστριας αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν στον Αλικανά, στο ρέμα Τσιρογιάννη, στις Αλυκές, αλλά και σε περιοχές όπου, όπως είπε, δεν είχαν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Στην περιοχή του Αλικανά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Από εκεί που μπαίνουμε στον Αλικανά, από τα «Μαντολάτα» μέχρι κάτω, καθαρίστηκε όλο αυτό το τμήμα. Μετά πήραμε σειρά στο ρέμα του Τσιρογιάννη, για να καταλήξουμε κάτω στο ποταμάκι των Αλυκών, ώστε να μπορούν να φύγουν τα νερά», σημείωσε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η πραγματική αποτελεσματικότητα των εργασιών θα κριθεί όταν υπάρξουν βροχοπτώσεις και φανεί στην πράξη αν οι παρεμβάσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν στο Ρομίρι, αλλά και στα χωριά της Ρίζας, στην Αγία Μαρίνα και στο Φιολίτι, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και σε σημεία που μέχρι σήμερα δεν είχαν καθαριστεί. «Πήγαμε και σε άλλες περιοχές, στο Ρομίρι, όπου δεν είχε γίνει ποτέ, έγιναν παρεμβάσεις. Έγιναν παρεμβάσεις όμως και στα χωριά της Ρίζας, στην Αγία Μαρίνα, στο Φιολίτι, ενώ ξεκινούν και συμπληρωματικές εργασίες και σε άλλα σημεία», ανέφερε.

Η συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων

Ένα στοιχείο στο οποίο θέλησε να δώσει έμφαση ο Αντιπεριφερειάρχης ήταν η συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι συμμετείχαν στην καταγραφή των προβληματικών σημείων και υπέδειξαν τις περιοχές στις οποίες έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα. Όπως είπε, η παρουσία τους στις αυτοψίες και η ενημέρωση για τα προβλήματα κάθε περιοχής συνέβαλαν στον καλύτερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν το αίσθημα της κοινής ευθύνης. «Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε συνεννόηση με όλους τους Προέδρους. Δηλαδή, πήγαινα μαζί με τον Πρόεδρο, μας εξηγούσε ποια είναι τα προβληματικά σημεία και έτσι και οι Πρόεδροι μπήκαν στη διαδικασία της συνευθύνης που διακατέχει όλους μας», δήλωσε.

«Έχουμε ετοιμάσει καλές υποδομές και συνεχίζουμε»

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους κατοίκους, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν θα συμβάλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η προσπάθεια για τη βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας δεν σταματά με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών. «Έχουμε ετοιμάσει καλές υποδομές και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα τη βγάλουμε καλά αυτή τη χρονιά. Και συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε ποτέ», κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Γεωργία Καλαμαρά