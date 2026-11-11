Αντ. Κασσιμάτης: «Η έδρα της Ζακύνθου δεν είναι καθόλου δεδομένη για κανέναν»

Σε εξέλιξη οι διεργασίες για το ψηφοδέλτιο της ΕΛ.Α.Σ. στη Ζάκυνθο

Σε φάση πολιτικής και οργανωτικής ανάπτυξης βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. στη Ζάκυνθο, με την τοπική οργάνωση να έχει ξεκινήσει – με φόντο τις επικείμενες εκλογές – παρεμβάσεις για ζητήματα της επικαιρότητας και σχεδιασμό των δράσεων της.

«Αυτή την περίοδο υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα στο τοπικό επίπεδο των οργανώσεων της ΕΛ.Α.Σ.. Έτσι και στη Ζάκυνθο, από την ημέρα που ορίστηκε το συντονιστικό της οργάνωσης, έχουμε ξεκινήσει μια πολιτική και οργανωτική δραστηριότητα, με τοποθετήσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, η οποία φυσικά θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο.‘Ήδη έχουν μιλήσει και κεντρικά μας στελέχη για τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και για το πρόβλημα της λεπτοσπείρωσης. Επίσης, απαντήσαμε στις επικοινωνιακού χαρακτήρα εξαγγελίες του Βουλευτή, του κ. Ακτύπη , περί έργων 100 εκατομμυρίων και έπεται συνέχεια. Έχουμε έντονη παρουσία μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα και βρισκόμαστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι ήδη έχουν γραφτεί στην πλατφόρμα της ΕΛ.Α.Σ.», αναφέρει ο Αντώνης Κασιμμάτης, μέλος της ΕΛ.Α.Σ.

Ανοιχτή συνέλευση με τον Διονύση Τεμπονέρα

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η πρώτη ανοιχτή συνέλευση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με την παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα, Τομεάρχη Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. «Η πολιτική μας δραστηριότητα αναμένεται να κορυφωθεί με μια ανοιχτή συνέλευση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με την παρουσία του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. , γνωστός Εργατολόγος, στέλεχος του χώρου και Ζακυνθινής καταγωγής», υπογραμμίζει ο κ. Κασσιμάτης. Σημειώνεται ότι περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα γνωστοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Κασσιμάτης, στη συζήτηση θα τεθούν επί τάπητος οι πολιτικές εξελίξεις, η πορεία του νέου πολιτικού φορέα και η ανάπτυξη της οργανωτικής του παρουσίας στο νησί. Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση, ο κ. Κασσιμάτης υποστηρίζει ότι η ανάγκη για μια αξιόπιστη αντιπολιτευτική παρουσία απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης βρίσκεται στον πυρήνα της νέας πολιτικής προσπάθειας. «Η ΕΛ.Α.Σ είναι ένας νέος πολιτικός φορέας. Φυσικά, οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν και ο πρόεδρός της, ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει μια διαδρομή σαν πρωθυπουργός της χώρας και έχει έργο. Για ένα διάστημα δεν συμμετείχε στα πολιτικά πράγματα. Όμως, όπως ο ίδιος έχει πει, οι εξελίξεις και η ανάγκη να υπάρξει αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για διαμόρφωση εναλλακτικής πρότασης, τον έκαναν να επιστρέψει στην ενεργό δράση, κάτι το οποίο δικαιώνεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά».

Ο κ. Κασσιμάτης αναφέρθηκε, επίσης, στη φυσιογνωμία της ΕΛ.Α.Σ., επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό φορέα, ο οποίος επιλέγει να διαμορφώσει την παρουσία του χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις επόμενες εκλογές, επιδιώκοντας να μην αναπαράγει πρακτικές του παρελθόντος, αλλά να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η έντονη πολιτική κινητικότητα αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύεται στην κοινωνία η αναζήτηση μιας διαφορετικής πρότασης διακυβέρνησης.

«Όλη αυτή η κινητικότητα -με δράσεις, συγκεντρώσεις, περιοδείες, παρεμβάσεις – παρατηρείται σε μια κρίσιμη πραγματικά περίοδο που η ελληνική κοινωνία σε μεγάλα ποσοστά ζητά μια άλλη διακυβέρνηση και που η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι αδυνατεί να συγκεντρώσει το στόχο που η ίδια έχει βάλει, όχι φυσικά το 41% που είχε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά το 25% , ένα στόχο που θα της δώσει τη δυνατότητα να παίξει ρόλο στις εξελίξεις, παραδεχόμενη και η ίδια ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές».

Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Κασσιμάτης έκανε στην ακρίβεια, η οποία, όπως υποστήριξε, πλήττει τα λαϊκά εισοδήματα σε βασικούς τομείς. Την ίδια στιγμή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των δημόσιων αγαθών και την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων.

«Στο πλαίσιο της όξυνσης των προβλημάτων της ακρίβειας που κατατρώει τα λαϊκά εισοδήματα και εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα – στα είδη διατροφής, στη στέγη, στο ηλεκτρικό ρεύμα – οδηγείται σε κατάρρευση το κοινωνικό κράτος και γενικώς τα δημόσια αγαθά. Η φιλοσοφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να εκχωρηθούν όλα σε ιδιωτικοποιημένες διαδικασίες και μάλιστα ολιγοπωλιακού χαρακτήρα», υπογράμμισε τονίζοντας, παράλληλα, ότι η κρίση ακρίβειας μετατρέπεται σε «κρίση αισχροκέρδειας».

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για το ψηφοδέλτιο

Αναφορικά με τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου της ΕΛ.Α.Σ. στη Ζάκυνθο, ο κ. Κασσιμάτης αποκάλυψε ότι έχουν ζητήσει προτάσεις για την επιλογή υποψηφίων και ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και συζητήσεις.

«Η συγκρότηση του ψηφοδελτίων και οι προτάσεις για επιλογή υποψηφίων μας έχει ζητηθεί από τα κεντρικά της ΕΛ.Α.Σ. . Αυτή τη στιγμή, συζητούνται ονόματα και γίνονται επαφές. Ωστόσο, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, γιατί η ζωή της οργάνωσης της ΕΛ.Α.Σ. στη Ζάκυνθο είναι μερικών εβδομάδων. Αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει κάτι οριστικό , παρά το γεγονός ότι η ΕΛ.Α.Σ. έχει βάλει ως στόχο μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου να δώσει περίπου το 60% των ψηφοδελτίων σε όλη τη χώρα. Στα πλαίσια αυτής της κινητικότητας, βρισκόμαστε και εμείς σε ζυμώσεις και διεργασίες, για να έχουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο και να δώσουμε τη μάχη. Πιστεύουμε ότι η έδρα της Ζακύνθου δεν είναι καθόλου δεδομένη για κανέναν αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από τα πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν, τις πολιτικές που θα αναπτύξουν και τις προτάσεις τους…».

Τέλος, αναφερόμενος στη φυσιογνωμία του νέου φορέα, ο κ. Κασσιμάτης υπογράμμισε ότι επιδιώκεται η σύνθεση νέων προσώπων με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη από τον πολιτικό χώρο. Όπως είπε, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης, με έμφαση στις προγραμματικές θέσεις, την ανανέωση και την αξιοποίηση της πολιτικής εμπειρίας.

Σοφία Βαρδακαστάνη