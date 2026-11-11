Διπλό χτύπημα διαρρηκτών στο Βανάτο | Αφαίρεσαν χρήματα και τιμαλφή

Οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν εκτός Ζακύνθου

Δύο διαρρήξεις σε κατοικίες σημειώθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή του Βανάτου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Τιμόθεος Στραβοπόδης, οι διαρρήξεις έγιναν σε γειτονικά σπίτια, τα οποία ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα που απουσίαζαν εκτός Ζακύνθου.

Οι κατοικίες δεν διέθεταν συστήματα ασφαλείας, ενώ οι δράστες, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Ο κ. Στραβοπόδης αναφέρθηκε στο περιστατικό, περιγράφοντας αρχικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έδρασαν οι δράστες: «Έγιναν δυο κλοπές. Πήραν κάποια χρήματα και μικροαντικείμενα. Σπάσανε μια πόρτα, τους είδαν από την κάμερα και τώρα ψάχνουν. Με κουκούλες ήταν. Σε δύο σπίτια μπήκαν, το ένα κολλητά με το άλλο. Τα σπίτια ήταν μετά το Γυμνάσιο προς το Γαϊτάνι. Πήραν κουμπαρά με κάμποσα χρήματα και κάποια χρήματα επίσης από το άλλο σπίτι, όπως και κάποια πράγματα. Ό,τι και να κάνουμε και ό,τι και να γίνει, όλο την πατάμε. Αν βάλουν στόχο ένα σπίτι, θα το ανοίξουν ότι και να γίνει. Και όπως και να το θωρακίσουμε θα το ανοίξουν. Βάζουν μια κουκούλα και προχωράνε».

«Είχε καιρό να γίνει κάτι τέτοιο στο χωριό»

Ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών στο χωριό προχωρούν πλέον στην τοποθέτηση συναγερμού και καμερών ασφαλείας, ενώ τόνισε ότι η Αστυνομία διενεργεί συχνές περιπολίες στην περιοχή του Βανάτου: «Οι ιδιοκτήτες είχαν πάει ταξίδι, δεν ήταν στο σπίτι τους. Επέστρεψαν άρον – άρον και θα βάλουν κάμερες και συναγερμό. Είχαν αφήσει ανθρώπους μετά τη διάρρηξη για να φυλάνε το σπίτι τους. Περιπολίες γίνονται από την αστυνομία. Και περιπολίες να κάνεις δεν σημαίνει ότι θα τους βρεις. Αν χρειαστεί και οι κάτοικοι θα κάνουν περιπολίες, αλλά εντάξει ήταν μεμονωμένο περιστατικό, είχε καιρό να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή. Δεν έχουμε παράπονο από την αστυνομία και οι μηχανές περνάνε και τα περιπολικά».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας επισήμανε ότι οι δράστες πιθανότατα γνώριζαν ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν από τα σπίτια τους. «Σίγουρα οι δράστες θα γνώριζαν, αφού έλειπαν για 2-3 μέρες. Εγώ είχα πάει στο διπλανό σπίτι για μια δουλειά και δεν ήξερα ότι είχε γίνει διάρρηξη και έλειπαν οι ιδιοκτήτες. Αν θέλουν κάτι, το μαθαίνουν οι δράστες».

Το περιστατικό στα Πηγαδάκια

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε σημειωθεί διάρρηξη στην περιοχή των Πηγαδακίων, όταν άγνωστοι δράστες παραβίασαν μονοκατοικία και αφαίρεσαν ολόκληρο τον οπλοβαστό, μέσα στον οποίο βρήκαν χρηματικό ποσό και τιμαλφή, ενώ άφησαν άθικτο τον οπλισμό που υπήρχε αποθηκευμένος εκεί. Σε εκείνη την περίπτωση, η οικία διέθετε συστήματα ασφαλείας. Η τοπική κοινωνία παραμένει έντονα θορυβημένη μετά τα συνεχόμενα περιστατικά, με τους κατοίκους να λαμβάνουν όλο και περισσότερα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσουν τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Διονύσης Μπινιώρης