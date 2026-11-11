Toπικές βροχές κυρίως στα δυτικά της χώρας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου – Έως 21 βαθμούς στο Ιόνιο

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού την Πέμπτη με τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Άνεμοι τοπικά ισχυροί αναμένονται στα πελάγη, ενώ σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία δημοσιεύει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, βροχές θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες τα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα σημαντική πιθανότητα βροχοπτώσεων εμφανίζεται και στα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν προτού επανέλθουν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Παρασκευής στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τα Δυτικά και Κεντρικά τμήματα να επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 22 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 23 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 25 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 17 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, ενώ τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς.