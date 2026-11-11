Συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο η προσφυγή κατά της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣ Ζακύνθου – Αύριο η απόφαση

Σήμερα λίγο μετά τις 14.00 συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου η προσφυγή που έκαναν 5 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο κ. Μπάμπης Ραυτόπουλος κατά της προσωρινής διοίκησης της ΕΠΣ σχετικά με το ζήτημα της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών που δεν έχουν προχωρήσει.

Την προσωρινή διοίκηση εκπροσώπησαν οι δικηγόροι Νίκος Κυρκούδης και Διονύσης Χρυστόφορος Λιβάνης που εξήγησαν στον πρόεδρο για ποιον λόγο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η ΕΠΣ Ζακύνθου σε Γενική Συνέλευση, ενώ από την μεριά τους τα 5 πρόσωπα εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Αναστάσιο Πλέσσα, ενώ το παρών έδωσε και ο κ. Ραυτόπουλος.

Επίσης ήταν εκεί και τα μέλη της προσωρινής διοίκησης όπως και ο πρώην πια πρόεδρος Νίκος Κοντονής και ο πρώην γραμματέας κ. Γιάννης Βερύκιος όπως και παράγοντες σωματείων για να ακούσουν τα όσα είχαν να πουν οι δυο συνήγοροι.



Πρώτος ξεκίνησε ο κ. Κυρκούδης, ο οποίος κατέθεσε τη θέση της προσωρινής διοίκησης και για ποιον λόγο δεν έχει προχωρήσει σε αρχαιρεσίες τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να το κάνει.

Ο κ. Πλέσσας από την άλλη μεριά αφού ανέφερε στον πρόεδρο όλο το ιστορικό της υπόθεσης και πως έφτασε στην έκπτωση της διοίκησης της ΕΠΣ Ζακύνθου και μετά στη συγκρότηση προσωρινής διοίκησης. Τόνισε ότι η προσωρινή διοίκηση ήταν επιφορτισμένη να κάνει τις ενέργειες για τις αρχαιρεσίες και να καταθέσει έγγραφο για να γνωρίζει ποια είναι τα σωματεία που μπορούν να ψηφίσουν. Τόνισε ότι η διοίκηση έχει παραβιάσει τη νομοθεσία καθώς δεν προχώρησε σε αρχαιρεσίες και δεν έχει ξεκινήσει το τοπικό πρωτάθλημα, ενώ κινδυνεύει να χαθεί η αθλητική αναγνώριση της ΕΠΣ Ζακύνθου.

Επίσης πρότεινε να συναινέσουν και οι δυο πλευρές στο να συσταθεί νέα προσωρινή διοικούσα επιτροπή με μέλη και από τις δυο πλευρές για να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Ο κ. Χριστόφορος Λιβάνης τόνισε ότι οι ομάδες μαζεύτηκαν για να οριστεί προσωρινή διοίκηση και ανέφερε ότι μετά έπρεπε να αντικαταστήσει 3 άτομα τα οποία αρχικώς παραιτήθηκαν. Μετά υπεβλήθη αίτημα για το ποια σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου. Τόνισε μετά ότι αύριο θα συζητιόταν το αίτημα για την προσωρινή διοίκηση ώστε να προχωρήσει στις εκλογικές διαδικασίες.



Ο κ. Κυρκούδης σημείωσε από την πλευρά του ότι με την έκπτωση της προηγούμενης διοίκησης δεν υπήρχε διοίκηση και σημείωσε ότι καταρρίπτεται το επιχείρημα της άλλης πλευράς. Σημείωσε ότι ο κίνδυνος απώλειας της αθλητικής αναγνώρισης είναι από τις καταγγελίες του κ. Ραυτόπουλου που επισήμανε ότι δημιουργεί την επικίνδυνη κατάσταση και μετά σπεύδει να σώσει την Ένωση.

Επίσης ως επιχείρημα στα όσα ρώτησε και ο πρόεδρος γιατί δεν προχώρησαν οι εκλογές της ΕΠΣ, έθεσε ότι μέχρι τις 5 Οκτωβρίου η προσωρινή διοίκηση μπορούσε να προχωρήσει σε διαδικασία αρχαιρεσιών αλλά στις 12 Νοεμβρίου έληγε η θητεία της και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις διαδικασίες βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν για να γίνουν εκλογές.



Ο κ. Πλέσσας επισήμανε ότι έχουν περάσει 2,5 μήνες, ενώ η προσωρινή διοίκηση μπορούσε μετά από 25 μέρες να προχωρήσει σε γενική συνέλευση και σημείωσε ότι δεν έκαναν το αυτονόητο.

Οι δικηγόροι και των δυο πλευρών αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις, ενώ ενημερώθηκαν ότι αύριο αναμένεται η απόφαση για την προσφυγή.

Διονύσης Μπινιώρης