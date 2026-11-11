Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία για τις αιτήσεις έως τις 17 Νοεμβρίου

Παρατείνεται έως την Τρίτη 17/11 η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, προκειμένου οι αγρότες να έχουν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η έγκαιρη καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων είναι απαραίτητη για την καταβολή της προκαταβολής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Οι παραγωγοί και οι φορείς υποβολής αιτήσεων καλούνται να δώσουν προτεραιότητα στις ακόλουθες διαδικασίες:

Καταχώριση ζωικού κεφαλαίου

Παρεμβάσεις:

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21)

Βιολογική γεωργία (Παρέμβαση Π3-70-2.1)

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Παρέμβαση Π3-70-1.5)

Κομφούζιο (Παρέμβαση Π3-70-1.3.2)

Οριστικοποίηση έως τις 16 Νοεμβρίου ειδικά για βιολογική γεωργία και αυτόχθονες φυλές, για να ενταχθούν στην προκαταβολή της 30ης Νοεμβρίου

Ιδιαίτερα καλούνται οι παραγωγοί και φορείς υποβολής αιτήσεων που συμμετέχουν στις κατωτέρω παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και την ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην προγραμματισμένη προκαταβολή:

Βιολογική γεωργία (Παρέμβαση Π3-70-2.1)

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Παρέμβαση Π3-70-1.5)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Η ολοκλήρωση της απογραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω προκαταβολή. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η προκαταβολή στους συγκεκριμένους δικαιούχους.

Πληρωμή προκαταβολής για τους κτηνοτρόφους που υπέβαλαν αίτηση έως τις 25/9

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων για σχεδόν 3.100 κτηνοτρόφους που υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έως τις 25/9.

Η διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο 11/11/2026.

ΠΗΓΗ:cnn.gr