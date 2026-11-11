Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με βροχές, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη

Με διαστήματα ηλιοφάνειας, αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, βροχές και αφρικανική σκόνη θα κυλήσει ο καιρός των επόμενων ημερών, ενώ την Παρασκευή οι νότιοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά.

Σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα που η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Στις περισσότετες γεωγραφικές εκτάσεις οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και προς τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Όπως είπε, ο καιρός τύπου «Π», με τα περισσότερα φαινόμενα να εστιάζονται προς τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις περιμένουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Οι νοτιάδες κυριαρχούν και θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και τις επόμενες εβδομάδες, τόσο στο Ιόνιο όσο και στην πλευρά του Αιγαίου πελάγους. Θα φθάνουμε τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και βόρεια Κρήτη θα δούμε σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φθάσει ακομα και 24-25 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Αυτό το θερμοκρασιακό προφίλ θα επιμείνει μέχρι και τις επόμενες ημέρες, μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο.

Στην Αττική, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και λίγο πριν το μεσημέρι θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν και ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά ακόμη και με τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείεται να δούμε και καποιες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις και η θερμοκρασία έως και 21 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, θα κυριαρχήσει ο καιρός του νοτιά. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα σαρώνουν την επικράτεια. Αυτός ο καιρός φέρνει και βροχές, δυτικότερα της οροσειράς της Πίνδου και λιγότερο προς το ανατολικό Αιγαίο, ταυτόχρονα στις ανατολικές βουνοπλαγιές λειτουργεί σαν καταβάτης.Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες θα καταγράφονται προς την περιοχή της Θεσσαλίας, το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, την Αττικοβοιωτία, την περιοχή της ανατολικής Πελοποννήσου, τα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας αλλά και τα βορειότερα τμήματα της Κρήτης. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες γύρω στις 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον αντίποδα, δεν θα απoυσιάζουν οι βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Αυτός ο άνεμος περνάει από θαλάσσιες εκτάσεις, εμπλουτίζεται με υγρασία και εναποθέτει αυτά τα ποσά υγρασίας, με τη μορφή βροχοπτώσεων στα πιο ανατολικά τμήματα της οροσειράς της Πίνδου.

Αυτός ο νότιος – νοτιοδυτικός άνεμος θα σηκώσει και ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Ενώ μια τέτοια εξέλιξη την περιμένουμε μέσα στην άνοιξη, η εικόνα δεν είναι τόσο συμβατή. Αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει ένα μέρος του ανοιξιάτικου καιρικού μοτίβου, σε σχέση με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ναι μεν ο υδράργυρος θα παρουσιάσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, δεν θα απουσιάζουν οι βροχοπτώσεις και οι δυνατοί βοριάδες, που θα φθάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν έτσι μέχρι και το Σάββατο, που φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση της αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, σημείωσε πως η βελτίωση του καιρού αποτυπώνεται κυρίως στην άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς οι νοτιάδες έχουν απομακρύνει το κρύο, που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες με τους βοριάδες. Όμως, η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία και τοπικές βροχοπτώσεις.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς στις ηπειρωτικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αναμένεται κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα λόγω ομίχλης. Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία και οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ολισθηρότητας στο οδόστρωμα.

Για σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περισσότερα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Ένα κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων που ξεκίνησε από τα δυτικά, επηρεάζοντας τη νότια Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, κινήθηκε ανατολικότερα, φτάνοντας στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά. Σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής, τα οποία τοπικά έφτασαν τα 50-60 χιλιοστά.

Τα φαινόμενα επηρέασαν και την Αττική, όπου εκδηλώθηκαν κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Το συγκεκριμένο κύμα αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και στη συνέχεια τα Δωδεκάνησα, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πιο πρόσκαιρα και περιορισμένα.

Οι νοτιάδες διατηρούν τη θερμοκρασία σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα. Σήμερα, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα κινηθεί σε υψηλότερες τιμές.

Στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 22-24 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να καταγράφονται κυρίως στις περιοχές όπου θα επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Ωστόσο, μετά τη διέλευση του κύματος κακοκαιρίας, αναμένεται βελτίωση, με υποχώρηση των φαινομένων, πρόσκαιρες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι-νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ δεν αποκλείονται πολύ πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια του νομού. Παράλληλα, τις πρωινές ώρες απαιτείται προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας σε περιοχές της ευρύτερης περιοχής της πόλης. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς.

Το επόμενο διήμερο θα χαρακτηρίζεται από περαιτέρω ενίσχυση των νοτιάδων και νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα, αύριο, Πέμπτη, οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σχέση με την Τετάρτη. Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι νοτιάδες, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, κατά τόπους θυελλώδεις.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ καταιγίδες αναμένονται στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Σποραδικά φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν και στο Αιγαίο, ενώ σε αρκετές περιοχές θα επικρατήσει συννεφιά, με πιθανότητα πρόσκαιρου ψιλόβροχου.

ΠΗΓΗ:newsbeast.gr