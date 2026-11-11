Παναγής Καππάτος | Τρεις θέσεις στο Κέντρο Υγείας για πληρώματα ασθενοφόρων

O Boυλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καππάτος προχώρησε σε ανακοίνωση ενημερώνοντας ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τρεις θέσεις στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης για πληρώματα ασθενοφόρων και σημείωσε ότι η στελέχωση είναι σημαντική και πρέπει να προχωρήσει.

Η ανακοίνωση του Βουλευτή Κεφαλονιάς/Ιθάκης

“Τρεις θέσεις στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης για πληρώματα ασθενοφόρων και ελλείψει υποψηφίων οδηγούς με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Ξεκινούν οι αιτήσεις

Τη δυνατότητα συνεργασίας με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Ιθάκης προβλέπει η νέα πρόσκληση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που δημοσιεύθηκε σήμερα 10 Νοεμβρίου.

Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα την ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Εφόσον δεν υπάρξουν υποψήφιοι της συγκεκριμένης ειδικότητας, μπορούν να εξεταστούν υποψήφιοι ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης Γ ή C σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προσόντα της πρόσκλησης. Η διάρκεια της συνεργασίας είναι 12 μήνες.

📝 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 11 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2026 και η κατάθεση γίνεται στη 6η Υγειονομική Περιφέρεια στην Πάτρα, αυτοπροσώπως μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με απόδειξη.

Η στελέχωση του ασθενοφόρου στην Ιθάκη είναι ζήτημα ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Θα συνεχίσω να αναδεικνύω την ανάγκη ενίσχυσης των δομών υγείας της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, επισυνάπτονται η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής”.