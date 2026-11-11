1,5 μήνα εκτός ο Ιβάν Σίλβα με τραυματισμό στον ώμο – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Στον ώμο τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΣ Ζάκυνθος Ιβάν Σίλβα, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος και θα μείνει εκτός ΄δράσης για περίπου 1,5 μήνα όπως ενημέρωσε η διοίκηση της ομάδας. Ο ορθοπεδικός Λεωνίδας Μαλιούφας όπως αναφέρει η ενημέρωση του συλλόγου ανταποκρίθηκε άμεσα και συνέβαλε ώστε να χειρουργηθεί ο παίκτης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου

“Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, **Ιβάν Σίλβα**, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ποδοσφαιριστής μας αναμένεται να παραμείνει **εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 45 ημέρες**, ακολουθώντας το απαραίτητο πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη και ασφαλή επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του εύχονται στον Ιβάν περαστικά, ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΑΠΣ Ζάκυνθος εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες της προς τον ορθοπεδικό ιατρό κ. Λεωνίδα Μαλίουφα, για το προσωπικό του ενδιαφέρον, την άμεση ανταπόκριση και την καθοριστική συμβολή του στην οργάνωση και πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης του ποδοσφαιριστή μας στην Πάτρα.

Η πολύτιμη βοήθεια και η έμπρακτη στήριξή του αποτελούν σημαντική προσφορά προς τον σύλλογό μας και αποδεικνύουν το διαρκές ενδιαφέρον του για την ομάδα.

**Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά και τη στήριξή του!**”.