Η ήττα του Τραμπ και το παράδοξο της αμερικανικής ισχύος | Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης

Διονύσης Τσιριγώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου του 2026 αλλάζει ουσιωδώς του πολιτικούς συσχετισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν εξαντλείται στη συνήθη φθορά ενός κυβερνώντος κόμματος. Αποτυπώνει τη συσσώρευση κοινωνικών αντιδράσεων απέναντι στις οικονομικές επιβαρύνσεις, στις επιλογές της δεύτερης προεδρίας Τραμπ και στον τρόπο άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας. Το ουσιώδες, ωστόσο, δεν είναι μόνο η εκλογική μεταβολή, αλλά το κατά πόσον αυτή δύναται να αναδιαμορφώσει τη σχέση πολιτικής αντιπροσώπευσης, θεσμικής λογοδοσίας και διεθνούς στρατηγικής.

Η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου περιορίζει τη νομοθετική ευχέρεια του προέδρου, χωρίς να προδικάζει την αποσύνθεση του τραμπισμού ως κοινωνικού και ιδεολογικού ρεύματος. Η ενίσχυση των Δημοκρατικών, ακόμη και σε περιοχές παραδοσιακής ρεπουμπλικανικής επιρροής, υποδηλώνει ότι η δυσαρέσκεια υπερέβη τα συνήθη κομματικά όρια. Δεν αποδεικνύει, εντούτοις, τη διαμόρφωση μιας σταθερής προοδευτικής πλειοψηφίας. Η διάκριση ανάμεσα στην αποδοκιμασία της κυβέρνησης και στη θετική αποδοχή ενός εναλλακτικού προγράμματος είναι καθοριστική για την ερμηνεία του αποτελέσματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η θεωρία της αναδρομικής εκλογικής λογοδοσίας των V. O. Key και Morris Fiorina προσφέρει ένα γόνιμο ερμηνευτικό εργαλείο. Οι πολίτες κρίνουν τους κυβερνώντες με βάση όχι μόνο τις εξαγγελίες τους, αλλά και τις συνέπειες των αποφάσεών τους στην καθημερινή ζωή. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, η οικονομική ανασφάλεια και η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον αυξημένης δυσπιστίας. Έτσι, η υπόσχεση εθνικής αναγέννησης, πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η πολιτική απήχηση του Τραμπ, βρέθηκε αντιμέτωπη με το δυσκολότερο κριτήριο της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας.

Η οικονομική ψήφος, πάντως, δεν επαρκεί από μόνη της για να εξηγήσει την έκταση της μετατόπισης. Η έννοια της αρνητικής κομματικής ταύτισης, όπως αναπτύχθηκε από τους Alan Abramowitz και Steven Webster, αναδεικνύει τη σημασία της απόρριψης του αντιπάλου σε ένα βαθιά πολωμένο εκλογικό περιβάλλον. Ένα μέρος της δημοκρατικής ενίσχυσης είναι πιθανό να εκφράζει την ανάγκη περιορισμού της προεδρικής ισχύος και όχι την προσχώρηση σε συνεκτικό ιδεολογικό σχέδιο. Για τους Δημοκρατικούς, η μετατροπή αυτής της ετερόκλητης εκλογικής συμμαχίας σε διαρκή πολιτική εμπιστοσύνη παραμένει ανοιχτό ζητούμενο.

Από την κοινωνική δυναμική, η ανάλυση μετατοπίζεται αναπόφευκτα στη θεσμική λειτουργία. Η προσέγγιση των Alberto Alesina και Howard Rosenthal αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές ως δυνατότητα εξισορρόπησης της προεδρικής εξουσίας. Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να ενισχύσει τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, να διερευνήσει κυβερνητικές πρακτικές και να θέσει όρια στη νομοθετική πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών, ωστόσο, εξαρτάται από τον τρόπο άσκησής τους. Όπως υπογραμμίζουν οι Steven Levitsky και Daniel Ziblatt, η δημοκρατική ανθεκτικότητα προϋποθέτει, πέρα από συνταγματικούς κανόνες, αμοιβαία θεσμική ανοχή και πολιτική αυτοσυγκράτηση.

Η θεσμική αυτή αναδιάταξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εξωτερική πολιτική, όπου η εκλογική αποδυνάμωση δεν συνεπάγεται αντίστοιχο περιορισμό των προεδρικών αρμοδιοτήτων. Οι Daniel Drezner και Elizabeth Saunders επισημαίνουν τον κίνδυνο ένας πρόεδρος με μειωμένη εσωτερική επιρροή να επιδιώξει διεθνείς επιτυχίες ως αντιστάθμισμα. Το Ιράν και η Κούβα αναδεικνύονται, στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, σε πιθανά πεδία κλιμάκωσης. Η θεωρία του αντιπερισπαστικού πολέμου βοηθά στην κατανόηση ενός τέτοιου ενδεχομένου, χωρίς να το μετατρέπει σε αναπόφευκτη εξέλιξη.

Σε αυτό το σημείο, η σκέψη του Hans Morgenthau προσδίδει στην ανάλυση βαθύτερο στρατηγικό περιεχόμενο. Όπως επισημαίνει ο David Sacks, ο κλασικός ρεαλισμός δεν εξισώνει την ισχύ με την απεριόριστη προσφυγή στη βία. Η σύνεση, η ηθική αυτοσυγκράτηση και η διατήρηση της νομιμοποίησης αποτελούν όρους βιώσιμης επιρροής. Η στρατιωτική υπεροχή, όταν αποσυνδέεται από πολιτικούς σκοπούς και συμμαχικές σχέσεις, ενδέχεται να υπονομεύσει ακριβώς την ισχύ που επιδιώκει να επιβεβαιώσει.

Η διάσταση αυτή αφορά και τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι καλούνται να διακρίνουν ανάμεσα στη συνέχεια των αμερικανικών δεσμεύσεων και στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες της προεδρίας. Όσο εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου, τόσο αυξάνεται η ανάγκη σαφών στρατηγικών επιλογών. Η θεσμική αντιπαράθεση δεν αποκλείεται να λειτουργήσει διορθωτικά, εφόσον δεν εξελιχθεί σε παράγοντα παράλυσης ή απρόβλεπτων μονομερών ενεργειών σε μια ασταθή συγκυρία.

Αντίστοιχα, ο Matthew Duss θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί οφείλουν να συνδέσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής με την αντιμετώπιση της διαφθοράς και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η πρόκλησή τους δεν είναι απλώς να εμποδίσουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά να διατυπώσουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Η αντιπαράθεση για τις πολεμικές εξουσίες και τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων θα δοκιμάσει τόσο τη συνοχή τους όσο και την ικανότητα του αμερικανικού συστήματος να συνδυάζει έλεγχο και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Καταλήγοντας, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 δεν πιστοποιούν το τέλος του τραμπισμού ούτε εγγυώνται την πολιτική αναγέννηση των Δημοκρατικών. Αναδεικνύουν κυρίως τα όρια μιας προεδρίας όταν η κοινωνική δυσαρέσκεια συναντά τη δυνατότητα θεσμικής εξισορρόπησης. Τοιουτοτρόπως, η ιστορική βαρύτητα των εκλογών αυτών θα κριθεί από τον βαθμό στον οποίο η εκλογική αποδοκιμασία θα αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικής ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας και αναπροσανατολισμού της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προς μια στρατηγική που θα εδράζεται στη σύνεση, τη διεθνή αξιοπιστία και την κοινωνική νομιμοποίηση.