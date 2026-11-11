Το “καλώδιο” και η πολιτική αντιπαράθεση | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Δεν είμαι ούτε γνώστης της “λεπτής” εξωτερικής πολιτικής, ούτε μάντης των εξελίξεων, αλλά δεν είμαι και αφελής, για να πέφτω στην παγίδα των αντιπαραθέσεων των κομμάτων με επίδικο ένα εθνικό θέμα.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που τρέχει δυο χρόνια τώρα. Αποτελεί στρατηγική επιλογή ενεργειακής απεξάρτησης τη; Κύπρου και είναι η μοναδική ευκαιρία να συνδεθεί ενεργειακά και αυτό το Ευρωπαϊκό κράτος, το τελευταίο νομίζω, με τον Ευρωπαϊκό κορμό. Υπάρχει η αντίδραση της Τουρκίας, μιας και το καλώδιο περνάει μέσα από το παράνομο ανυπόστατο και διεθνώς απαράδεκτο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Τουρκία απαιτούσε να ζητηθεί η άδεια της για τις έρευνες και την πόντιση. Το να ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας θα ήταν μια αναγνώριση του παράνομου μνημονίου και παραχώρηση θαλασσίων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τελικά μέσα από πιέσεις πολλών μερών, κυρίως Ευρώπης – ΗΠΑ που ενδιαφέρονται για την πρόοδο αυτού του έργου, μιας και σε δεύτερη φάση προβλέπεται η ενεργειακή διασύνδεση Κύπρου – Ισραήλ, επελέγη να γίνει μια “ρηματική ανακοίνωση” όρος όλα τα κράτη της περιοχής, όχι από την Ελληνική πλευρά, αλλά από τη Γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες και το έργο. Έτσι θεωρήθηκε ό,τι χωρίς να δημιουργούνται τετελεσμένα και να υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή των θαλάσσιων ζωνών και καταστάσεων, ικανοποιείται και κάπως η Τουρκία. Σώζονται τα προσχήματα και προχωράει το έργο.

Μη φανταστεί κανείς ότι όλο αυτό επετεύχθη χωρίς διεθνείς παρεμβάσεις και πιέσεις. Απλά και η Τουρκία αναζητά μια προσχηματική λύση που θα μπορεί να αξιοποιήσει στο εσωτερικό της ακροατήριο. Το θέμα είναι ότι έτσι το έργο θα προχωρήσει, η ειρήνη στην περιοχή δεν θα διακινδυνεύσει, ίσως υπάρξουν μικρό εντάσεις και τετελεσμένα στις θαλάσσιες ζώνες δεν θα δημιουργηθούν. Ήδη στην Τουρκία υπάρχει έντονη κριτική της αντιπολίτευσης που περνάει και στον τύπο, για υποχωρήσεις της κυβέρνησης. Το ίδιο έχει συμβεί όμως και στη χώρα μας. Προεκλογική περίοδος και επομένως οι πάντες προσπαθούν να αξιοποιήσουν ένα εθνικό θέμα για το δικό τους κομματικό όφελος. Δεν βγάζω έξω και τη κυβέρνηση που θέλει να το πιστωθεί, όμως η αντιπολίτευση το παρακάνει. Ακούγονται υπερβολές που βλάπτουν το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν πρέπει.

Ας κάνουμε κριτική, ας προσπαθούμε να μη θιγούν τα εθνικά συμφέροντα ούτε κατ’ ελάχιστο Όμως το έργο πρέπει να γίνει, μιας και η διεθνής συγκυρία το ευνοεί και δεν πρέπει να οδηγηθούμε και σε σύγκρουση με την Τουρκία. Ας αφήσουμε μόνους τους λίγους πολεμοχαρείς να φωνασκούν . Υπάρχουν τόσα άλλα θέματα για πολιτική αντιπαράθεση και αντιπολιτευτική εκμετάλλευση. Στα εθνικά ας πάμε ομονοούντες και όπου χρειάζεται κριτική, φυσικά να γίνεται, με τρόπο γόνιμο, χωρίς να δίνουμε δικαιώματα στους γείτονες μας. Δεν είναι όλα τα θέματα κατάλληλα για το αντιπολιτευτικό παιχνίδι, ειδικότερα αυτά της εξωτερικής πολιτικής.