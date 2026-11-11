Προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη σουηδική αγορά | Στοκχόλμη: Δράση «The Flavours of Greece» (φωτο)

Με θετικό αποτύπωμα, ουσιαστικές επαφές και νέες προοπτικές συνεργασίας ολοκληρώθηκε η παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «The Flavours of Greece – Stockholm Greek Month», μιας σημαντικής δράσης εξωστρέφειας για την οργανωμένη προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη σουηδική αγορά. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στην πρωτοβουλία μαζί με πέντε ακόμη Περιφέρειες της χώρας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Κατά την παρουσία της αποστολής στη Στοκχόλμη, από τις 4 έως και τις 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος σημαντικών δράσεων και εκδηλώσεων, με επίκεντρο την επιχειρηματική δικτύωση, την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και την προβολή των τοπικών προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις B2B με Σουηδούς εισαγωγείς, διανομείς, εκπροσώπους της λιανικής αγοράς και επαγγελματίες του κλάδου HoReCa, καθώς και τα ειδικά Master Class, μέσα από τα οποία αναδείχθηκαν η ποιότητα και η γαστρονομική ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων. Στις επιχειρηματικές συναντήσεις παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Νικόλαος Σαπουντζής και η Εμπορική Ακόλουθος, Πελαγία Σουσιοπούλου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους των Περιφερειών, να ενημερωθούν για την πρωτοβουλία και να ανταλλάξουν απόψεις με τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια και συνεχάρησαν τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη σουηδική αγορά. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία στην έκθεση Stockholm Food & Wine, όπου τα επτανησιακά προϊόντα ήρθαν σε άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, την αποστολή επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας και ομογενειακών οργανώσεων, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς με τον ελληνισμό της Σουηδίας και τον σημαντικό ρόλο του στην προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δείπνο δικτύωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομογένειας και των επιχειρηματικών φορέων.

Σε όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Απόδημου Ελληνισμού, Ελένη Παπαναστασάτου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, συμμετέχοντας ενεργά στις συναντήσεις και στις πρωτοβουλίες επιχειρηματικής συνεργασίας και εξωστρέφειας.

Η παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ημέρες της αποστολής. Η δράση «The Flavours of Greece – Stockholm Greek Month» συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης και εμπορικής δικτύωσης, το οποίο περιλαμβάνει:

•Τοποθέτηση επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων σε 12 σημεία πώλησης μεγάλων σουηδικών αλυσίδων λιανικής, όπως ICA, Matvärlden, Coop και Hemköp, με ειδική σήμανση «The Flavours of Greece».

•Συνεργασία με 12 εστιατόρια της Στοκχόλμης, με ειδικά πιάτα εμπνευσμένα από τις ελληνικές και επτανησιακές γεύσεις.

•Συνέχιση των επιχειρηματικών επαφών με εισαγωγείς, διανομείς και επαγγελματίες της σουηδικής αγοράς.

•Συντονισμένη διαφημιστική και επικοινωνιακή προβολή σε σουηδικά μέσα ενημέρωσης και ψηφιακά κανάλια».

Ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια εξωστρέφειας, που δημιουργεί νέες ευκαιρίες προβολής και εμπορικής δικτύωσης για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της χώρας μας. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς των νησιών μας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συμμετοχής τους, με στόχο τη δημιουργία σταθερών εμπορικών συνεργασιών και την απόκτηση μόνιμης παρουσίας των προϊόντων μας στη σουηδική και ευρύτερη σκανδιναβική αγορά. Παράλληλα, αναδεικνύουμε τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων. Επενδύουμε συστηματικά στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, ώστε οι γεύσεις, ο πολιτισμός και η αυθεντικότητά μας να αποτελούν ισχυρούς πρεσβευτές των νησιών μας διεθνώς. Στόχος μας είναι η προβολή να μετατρέπεται σε ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης, προς όφελος των παραγωγών, των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας».