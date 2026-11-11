Το ελληνικό Δημόσιο «δεν αρέσει πια»

Από περιζήτητος εργοδότης, επιλογή δεύτερης κατηγορίας…

Για δεκαετίες ολόκληρες η κατοχύρωση μιας θέσης στο Δημόσιο αποτελούσε για πολλούς ένα όνειρο ζωής.

Η μονιμότητα, η εργασιακή ασφάλεια και η προοπτική μιας σταθερής επαγγελματικής πορείας λειτουργούσαν ως ισχυρά κίνητρα για χιλιάδες υποψηφίους.

Ωστόσο, σήμερα η εικόνα έχει μεταβληθεί ριζικά, καθώς το Δημόσιο έχει χάσει την αίγλη του και την ελκυστικότητά του. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου, κατά την ομιλία του στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, αποκάλυψε τις σημαντικές δυσκολίες στη στελέχωση των δήμων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο φαινόμενο της μη αποδοχής διορισμών, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα προσλήψεων. Όπως εξήγησε, πολλοί επιτυχόντες αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσία, ενώ άλλοι διορίζονται και παραιτούνται μέσα στον πρώτο χρόνο. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές της ομιλίας του ήταν η διαπίστωση ότι το Δημόσιο δεν αποτελεί πια ελκυστικό εργοδότη.

Γιατί ένας νέος επιστήμονας ή ένας άνθρωπος με σημαντικά προσόντα να επιλέξει σήμερα να εργαστεί στο Δημόσιο; Η εργασιακή ασφάλεια από μόνη της δεν φαίνεται πλέον να αρκεί. Στον αντίποδα, οι χαμηλές αποδοχές, οι περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης και το περιβάλλον εργασίας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τις επαγγελματικές επιλογές. Όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι οι γνώσεις του δεν αξιοποιούνται, ότι η προσπάθειά του δεν αναγνωρίζεται ή ότι η επαγγελματική του πορεία δεν έχει προοπτική, είναι φυσικό να αναζητήσει άλλες διεξόδους. Ειδικότερα σήμερα, που ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει αξιοσημείωτη μισθολογική διαφορά και μεγαλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, η επιλογή του αποτελεί μονόδρομο.

Παράλληλα, η απαξίωση του Δημοσίου δεν αφορά αποκλειστικά την εικόνα του ως εργοδότη. Αντιθέτως, συνδέεται και με τη συνολικότερη εμπειρία των πολιτών από τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις, οι ελλείψεις προσωπικού και οι διοικητικές δυσλειτουργίες δίνουν την εντύπωση ενός συστήματος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Βέβαια, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες, χωρίς πάντοτε να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη τεχνογνωσία. Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών στις τεχνικές, οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες επηρεάζει το συνολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε στασιμότητα. Αυτό στη Ζάκυνθο το γνωρίζουμε καλά, καθώς συχνά γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων παθογενειών…

Κοντολογίς, η φράση «δεν αρέσουμε πια», που ειπώθηκε από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, αποτελεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, η οποία χωρίς ανθρώπινους πόρους κινδυνεύει να χάσει – πέρα από την ελκυστικότητά της- και την ικανότητά της να υπηρετεί την κοινωνία.

Σοφία Βαρδακαστάνη