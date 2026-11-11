Στο «φουλ» η συγκομιδή της ελιάς | Καλή η ποιότητα… στα «τάρταρα» η τιμή

Απλησίαστο το κόστος για εργάτες γης

Με αρκετές δυσκολίες, αλλά με υπομονή και μεράκι, ξεκίνησαν οι ελαιοπαραγωγοί της Ζάκυνθου τη συγκομιδή της ελιάς, όπως πράττουν κάθε χρόνο.

Οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν ευνοϊκές το τελευταίο διάστημα για την έναρξη των εργασιών, με τους καλλιεργητές να ελπίζουν ότι οι βροχοπτώσεις βοήθησαν τον καρπό να «δέσει». Αυτή η προσδοκία φαίνεται σε πρώτη φάση να δικαιώνεται, καθώς η ποιότητα του ελαιοκάρπου είναι καλή, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και τις εκτιμήσεις των παραγωγών. Ωστόσο, η τιμή για τον παραγωγό παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, απογοητεύοντας τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την αδιέξοδη κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά.

Aπό τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς στη Ζάκυνθο

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του ελαιολάδου στη Ζάκυνθο είναι αυτή τη στιγμή ίσως η χαμηλότερη πανελλαδικά, καθώς κυμαίνεται μόλις στα 2,80 με 3,00 ευρώ το κιλό. Την ίδια ώρα, στην Κρήτη και τη Λακωνία η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 5 ευρώ, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα, κοντά στα 4 ευρώ. Με μια τόσο μεγάλη «ψαλίδα» στις τιμές, οι παραγωγοί στο νησί μας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και προειδοποιούν ότι θα αναγκαστούν να αφήσουν αμάζευτο μεγάλο μέρος της σοδειάς τους. Παράλληλα, ένας εξίσου επιβαρυντικός παράγοντας είναι η έλλειψη και το υψηλό κόστος των εργατών γης, με τα μεροκάματα να αγγίζουν τα 70 έως 80 ευρώ την ημέρα, γεγονός που καθιστά τη συγκομιδή απαγορευτική για πολλούς καλλιεργητές.

Δ. Γιακουμέλος: «Μηδαμινό το κέρδος, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια»

Ο ελαιοπαραγωγός κ. Διονύσης Γιακουμέλος τόνισε ότι οι δυσκολίες τη φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά μεγάλες: «Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας , για να μην πληρώνουμε και μεροκάματα. Αργότερα θα βάλουμε εργάτη, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι καλή η ποιότητα της ελιάς. Αργότερα θα δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουνε και τι θα γίνει. Έπρεπε να έχει βρέξει από το Σεπτέμβριο , για να μπορούμε να μαζέψουμε πιο νωρίς και να έβγαζε και απόδοση η ελιά. Δυστυχώς , άργησε να βρέξει. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Αυτά τα κανονίζουν άλλοι, όχι εμείς. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Όσο μπορούμε με τα μηχανήματα, για να βγάζουμε παραπάνω παραγωγή. Το κέρδος είναι μηδαμινό, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια».

Ν. Μπένος: «Δεν βγαίνουν τα έξοδα – Πάνω από 70-80 ευρώ ζητούν οι εργάτες γης»

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Μπένος σημείωσε ότι η προσπάθεια δεν έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκρισμα αν δεν υπάρξει μια αξιοπρεπής τιμή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πρόσληψη εργατών γης είναι πλέον ασύμφορη: «Τα πράγματα φέτος είναι πολύ δύσκολα.. Ο καρπός καλός είναι. Το λάδι δεν έχει καθόλου καλή τιμή. Για αρχή τώρα η ελιά δεν έχει οξέα και επίσης δάκος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η εικόνα της είναι πολύ καλή, αλλά η τιμή είναι πολύ χαμηλή και δεν βγαίνουν τα έξοδα, είναι πολλά. Οι εργάτες γης γυρεύουν πολύ υψηλές τιμές. Πάνω από 70-80 ευρώ μας γυρεύουν. Δεν βγαίνουν τα έξοδα».

Ν. Αρβανιτάκης: «Το λάδι είναι τσάμπα – Θα μαζέψουμε μόνο για το σπίτι και το υπόλοιπο θα μείνει στα δέντρα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Νίκος Αρβανιτάκης υπογράμμισε ότι το μεροκάματο για τη συγκομιδή της ελιάς είναι ιδιαίτερα υψηλό, σημειώνοντας πως πολλοί παραγωγοί οδηγούνται στο να αφήσουν αμάζευτη τη σοδειά τους: «Είτε βγάζουμε παραγωγή, είτε όχι είναι τσάμπα το λάδι. Το μεροκάματο είναι 80 ευρώ , ξέχωρα τα έξοδα, είτε δουλεύουν 8 ώρες, είτε όχι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η τιμή είναι τσάμπα, το νερό είναι πιο ακριβό από το λάδι. Ακούω τιμή 2,70 ευρώ το κιλό. Εμείς μαζεύουμε λάδι για το σπίτι και τίποτα άλλο. Το υπόλοιπο θα μείνει πάνω στα δέντρα. Η ποιότητα του λαδιού θεωρώ είναι καλή στη Ζάκυνθο, αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Με δυσκολίες πολλές βγάζουμε τα έξοδα μας. Δεν θα μαζέψουμε όλες τις ελιές, δεν μας συμφέρει».

Διονύσης Μπινώρης